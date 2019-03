Post liefert künftig DHL-Pakete

Die Gerüchte über einen möglichen DHL-Rückzug kursierten bereits seit zwei Wochen, nachdem Ken Allen, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Post, im „Manager Magazin“ dies in Erwägung gezogen hatte.

Nun hat sich DHL, Tochter der Deutschen Post, mit der österreichischen Post AG auf eine Kooperation geeinigt. Es handle sich um eine „langfristige Partnerschaft“, hieß es in einer Adhoc-Mitteilung. Eine Zustimmung der deutschen und österreichischen Wettbewerbsbehörden steht noch aus.

Konkret soll die heimische Post die Paketzustellung übernehmen. Zudem ist geplant, Mitarbeiter und einen Großteil der bisherigen DHL-Logistikstandorte übernehmen. Wie viele Beschäftigte betroffen sind und um welche Standorte es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. Die Zusammenarbeit soll noch heuer starten.

Die DHL-Mutter Deutsche Post sprach in einer Pressemitteilung von einer "langfristigen Partnerschaft zur Forcierung des Paketgeschäfts". Weitere Kooperationsmöglichkeiten im E-Commerce würden geprüft. Weiters betonten die Deutschen: "Die Vereinbarung hat keinerlei Auswirkung auf die Aktivitäten von Deutsche Post DHL Group im internationalen Expressgeschäft, beim Frachttransport und bei Supply-Chain-Lösungen in Österreich."

Die Post will die Menge der in Österreich ausgelieferten Pakete bis 2022 auf 150 Millionen steigern. Im Vorjahr waren es 108 Millionen. Das anvisierte Ziel könne mit der DHL-Kooperation bereits früher erreicht werden, heißt es in der Mitteilung.

Seit September 2015 aktiv

DHL hatte sich erst im September 2015 dazu entschieden, in Österreich Pakete zuzustellen. Es entstanden Verteilzentren bei Graz und in Wien-Liesing. Im Oktober 2018 erfolgte der Spatenstich für ein Verteilzentrum in Enns. Bis 30. Juni sollen dort die 11.000 Quadratmeter große Logistikhalle und mehr als 1000 Quadratmeter Bürofläche fertig werden und 150 Arbeitsplätze entstehen, hieß es damals.

DHL baut auch am Flughafen Wien um zehn Millionen Euro ein Logistikzentrum. Die Flughafen-Wien-Vorstände gehen davon aus, dass dort ab Mai 200 bis 300 Jobs entstehen werden.

Mit 27 Prozent Marktanteil ist DHL Paket in Österreich Nummer zwei hinter der Post.