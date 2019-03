Sie alle haben das Zeug, den Pegasus zu gewinnen

LINZ. Die Zahl der Bewerber für den Wirtschaftspreis wird täglich länger – bunter Mix quer durch alle Branchen.

Die begehrten Statuen werden am 6. Juni verliehen. Bild: Weihbold

Die Anmeldefrist für den 26. Pegasus, den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes, läuft noch bis 5. April. Die OÖNachrichten und ihre Partner verleihen den Pegasus in sechs Kategorien: Vom Innovationskaiser bis zum Leuchtturm, von der Erfolgsgeschichte zur Zukunftshoffnung, von der Unternehmerin/Managerin des Jahres bis hin zum Lebenswerk.

Die Zahl der Anmeldungen ist in den vergangenen Tagen rasant gestiegen. Die Bewerbungen sind ein bunter Mix quer durch alle Branchen: In der Kategorie Erfolgsgeschichten rechnet sich etwa Karl Sinzinger, Betreiber einer Schlosserei und eines Schlüsseldienstes in Linz-Urfahr, Chancen aus: "Karl der Vierte" leitet das Traditionsunternehmen bereits in vierter Generation.

Auch die Pomberger Goisern GmbH und ihr Eigentümer Hans Peter Pomberger haben sich in dieser Kategorie beworben: Im Salzkammergut werden bereits seit mehr als 30 Jahren Acetat-Brillenfassungen produziert. Mit der Marke "Johann von Goisern" ist der Betrieb über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt.

Als Erfolgsgeschichte treten an: der Industrieanlagenbauer Framag mit Sitz in Frankenburg, das Braunauer Unternehmen Optimo Schlafsysteme, der Tourismusverband Traunsee-Almtal, die Firmengruppe Waghubinger aus Micheldorf, das Waldburger Unternehmen Control Engineering (Ingenieurbüro und Handelsagentur) und die auf Horizontalbohr- und Schweißtechnik spezialisierte RBS aus Marchtrenk.

Saalvoting bei der Gala

Bereits zum vierten Mal wird auch ein Preis für junge Unternehmen verliehen. Der Sieger in dieser Kategorie wird am 6. Juni live vom Publikum per Saalvoting bestimmt. In der Sparte "Zukunftshoffnungen" hat sich unter anderem Aurelia Neudorfer beworben: Sie betreibt die Greißlerei "SchmeckEck" in Vöcklabruck. Verkauf, Verlegung und die Reparatur von Böden sind der Schwerpunkt der "Bodenlegerei" aus Bad Schallerbach. Auch das Waldburger Startup Groma ist wieder mit von der Partie: Gründer Markus Groiss hat einen Brandmelder entwickelt, der Feuer von heißen Gegenständen unterscheidet und Fehlalarme vermeidet. Das Braunauer Unternehmen Ensio beschäftigt sich mit maschinellem Sehen, Bildverarbeitung und optischen Sensoren.

Die Bewerbung für den Pegasus ist ausschließlich online auf nachrichten.at/pegasus möglich. Dort können Bilder, Fotos und Links hochgeladen werden.

Sämtliche Bewerber sind zur großen Gala im Linzer Brucknerhaus am 6. Juni eingeladen. Wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen!

