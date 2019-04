Diese Unternehmen fliegen auf den Pegasus

LINZ. Preise werden am 6. Juni in sechs Kategorien verliehen – Bewerbung noch bis 20. April möglich.

Wer nimmt sie 2019 mit? Bild: Weihbold

Die Bewerbungsfrist für den Pegasus, den bedeutendsten Wirtschaftspreis des Landes, nähert sich ihrem Ende: Meldungen sind nur noch bis zum 20. April möglich.

Täglich erreichen mehr und mehr Bewerbungen von Unternehmen, die ihren Sitz in Oberösterreich haben, die Wirtschaftsredaktion. Sie bewerben sich in den vier Hauptkategorien Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten und Zukunftshoffnungen. Auch für die Unternehmerin/Managerin des Jahres und das unternehmerische Lebenswerk gibt es Preise.

Bei der großen Gala im Linzer Brucknerhaus am 6. Juni ist etwa Gottfried Wurpes, Gründer des Leondinger Unternehmens The Fitness Company, am Start: Er vertreibt Fitness-Geräte auf der ganzen Welt. Die Ozlberger GmbH von Renate und Othmar Ozlberger betreibt neben einer Fleischerei in Hartkirchen auch einen Online-Steakshop sowie einen Online-Hundefuttershop. Verwendet werden ausschließlich regionale Produkte.

Chance für Jungunternehmer

Viele Bewerber gibt es auch in der Sparte Zukunftshoffnungen: Seit April 2018 gibt es das Linzer Start-up Velonto um Gründer Josef Chen: Mit seinen drei Kollegen liefert er Essen und Einkäufe mit dem Fahrrad aus.

Chancen rechnet sich auch das Jungunternehmen Vielö aus Sattledt (mit Co-Gründer Christian Pauzenberger) aus: Vielö entwickelt eine biologische Haut- und Haarpflege auf Molkebasis. Beworben hat sich zudem die Rothner Hausbetreuung von Franz Rothner mit Sitz in Braunau. Wenn auch Sie beim Pegasus dabei sein wollen, dann bewerben Sie sich mit Ihren Unterlagen und Bildern auf nachrichten.at/pegasus. Alle Bewerber nehmen automatisch an der großen Gala am 6. Juni teil. Wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen!

