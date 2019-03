Der Pegasus lockt auch sportliche Frauen an

LINZ. Breite Palette an Bewerbern für Wirtschaftspreis.

Die begehrte Trophäe wird heuer bereits zum 26. Mal vergeben. Bild: Volker Weihbold

Die Bewerber für den Pegasus spiegeln die Breite der oberösterreichischen Wirtschaft. Von Start-ups bis zu Leitbetrieben nehmen zahlreiche Unternehmen teil, um die begehrte Trophäe zu gewinnen.

Das versuchen heuer auch zwei Frauen, die beruflich sportlich unterwegs sind: Isabella Kling (erstes Foto) hat 2010 die Filiale der Fitness-Franchise-Kette Mrs. Sporty in Linz-Urfahr gegründet. Auch die Filialen in Leonding, Steyr, Villach und Enns hat sie eröffnet. Heuer folgt ein Studio in Gallneukirchen. Die Trainingsmitglieder seien zwischen 13 und 89 Jahren alt, sagt Kling. Sie tritt beim Pegasus in der Kategorie Erfolgsgeschichten an.

Als Innovationskaiser hat sich Jutta Gahleitner (zweites Foto) beworben. Sie betreibt in Sankt Martin im Mühlkreis die "Granitbox", wo Kraft- und Ausdauertraining in Gruppen angeboten werden.

Für den Pegasus können sich Firmen mit Sitz in Oberösterreich noch bis 5. April bewerben. Die Anmeldung erfolgt online unter nachrichten.at/pegasus. Die Gala findet am 6. Juni mit allen Bewerbern im Brucknerhaus Linz statt.

