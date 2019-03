Glückliche Preisträger und Nominierte: Thomas und Lukas Pastl (links hinten), Günther und Judith Rabeder, Rainer Kargel, Florian Zagler Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite Wirtschaft Pegasus Zukunftshoffnungen: So haben die Pegasus-Finalisten ihre Chance genutzt LINZ. Seit 2016 verleihen die OÖN und ihre Partner auch Preise für innovative Jungunternehmer. Von (prel), 12. März 2019 - 00:04 Uhr

"Wir hatten keine großen Erwartungen und waren sehr überrascht. Die mediale Präsenz nach unserem Sieg war groß", sagt Lukas Pastl, Co-Geschäftsführer von Surgebright. Das Lichtenberger Unternehmen stellt aus sterilen Spenderknochen Operationsschrauben her und hat für diese Leistung im Vorjahr den Pegasus in der Kategorie "Zukunftshoffnungen" bekommen. Seither hat sich das Unternehmen gut entwickelt: Binnen einem Jahr sind aus acht Mitarbeitern 13 geworden. 46 österreichische Kliniken werden versorgt. Demnächst soll mit dem neuesten Produkt der Schritt nach Deutschland und in die Schweiz gelingen: einer versenkbaren Schraube, die zur Gänze im Knochen verschwindet.

Auch Farmgoodies, die Mühlviertler Hersteller von Bio-Lebensmitteln, befanden sich 2018 unter den Nominierten und haben den Pegasus als Sprungbrett genutzt: "Wir haben eine neue Halle gebaut und unsere Produktion erweitert, etwa durch das ,Mühlviertler Superfood‘", sagt Judith Rabeder. Sie führt gemeinsam mit Ehemann Günther den Betrieb in Niederwaldkirchen. Das Unternehmen presst aus Samen hochwertige Öle. Seit dem Vorjahr werden die Pressreste zu Mehl verarbeitet. Rabeder kann jedem Unternehmen empfehlen, sich für den Pegasus zu bewerben: "Jeder hat eine Chance, unabhängig von Größe und Branche."

2017 konnte das Start-up Pixelrunner das Publikum beim Saalvoting überzeugen: Mit einem selbst entwickelten Druckroboter werden riesige Werbebotschaften in der Landschaft angebracht, vor allem bei sportlichen Großereignissen. "Seither waren wir bei der Straßenrad-WM in Tirol und beim Vienna City Marathon im Einsatz", sagt Geschäftsführer Rainer Kargel. Mittlerweile sind die Hagenberger in zehn Ländern aktiv, demnächst soll der Roboter in den Vertrieb gehen. Im Vorjahr ist der oberösterreichische Hightechfonds bei Pixelrunner eingestiegen.

Chancen für alle Teilnehmer

"Müslibär"-Geschäftsführer Florian Zagler, 2017 ebenfalls unter den Nominierten, bietet seit dem Vorjahr sein handgemachtes Biomüsli in einem eigenen Online-Shop an. In Zukunft will das Braunauer Unternehmen mit sechs Mitarbeitern zusätzlich mit einem getreidefreien, veganen Produkt durchstarten und seine Präsenz in Asien ausbauen.

Der Spielhersteller Rudy Games gehörte bei der Premiere der Kategorie "Jungunternehmer" 2016 zu den Nominierten: Mittlerweile beschäftigen die Linzer acht Mitarbeiter und haben vier Brettspiele auf dem Markt etabliert. Das Besondere: Diese funktionieren in Kombination mit einer App. "Alle Kinder und Jugendlichen haben heute ein Smartphone" sagt Geschäftsführer Manfred Lamplmair. Es komme darauf an, wie dieses genutzt wird. Im Herbst soll ein neues Wissensquiz erscheinen. Lamplmair kann jedem Start-up die Teilnahme am Pegasus ans Herz legen: Sie gebe jedem Unternehmen die Chance, durch das Zusammenstellen der Unterlagen für sich selbst eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Für den Pegasus können Sie sich online unter nachrichten.at/pegasus bewerben.

