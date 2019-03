Wer nimmt sie 2019 mit? (OÖN) Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite Wirtschaft Pegasus Pegasus: Reihen Sie sich unter die besten Firmen ein! LINZ. Die Bewerbungsfrist für den Pegasus 2019 hat Halbzeit. Mehr und mehr Bewerbungen erreichen die Wirtschaftsredaktion der OÖNachrichten. Von OÖN, 28. März 2019 - 00:04 Uhr

Eine Auswahl der bisherigen Bewerber stellen wir Ihnen in den kommenden Tagen vor.

Die besten Firmen des Landes bewerben sich jetzt, wenn sie den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes gewinnen wollen. Teilnehmen können alle Firmen mit Sitz in Oberösterreich – und das in vier Hauptkategorien: Wir suchen Leuchttürme, Erfolgsgeschichten, Innovationskaiser und Zukunftshoffnungen. Darüber hinaus wird die Unternehmerin/Managerin des Jahres gekürt. Nicht bewerben können sich Unternehmen für den Pegasus in Kristall für das unternehmerische Lebenswerk. Er wird von den OÖN und ihren Partnern ausgewählt.

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.