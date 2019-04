Bild: OON Startseite Wirtschaft Pegasus Pegasus: Ein Preis für starke Unternehmerinnen LINZ. Viele Frauen wurden im Laufe der Zeit für ihre Leistungen prämiert – Bewerbungen bis 5. April möglich Von OÖN, 02. April 2019 - 00:04 Uhr

Gertrude Schatzdorfer hat es vorgezeigt: Die geschäftsführende Gesellschafterin des Gerätebau-Unternehmens Schatzdorfer aus Zipf stand beim Pegasus bereits zwei Mal auf dem Treppchen. Sie ist nur eine von vielen beeindruckenden Unternehmerinnen, die in den vergangenen 26 Jahren ausgezeichnet wurden: So konnten etwa Christa Karigl, Chefin der Steuerberatungskanzlei Ornezeder, Beham-Geschäftsführerin Judith Anzengruber und scalaria-Geschäftsführerin Simone Gastberger die Jury überzeugen.

Mit dem Sonderpreis für Frauen in führenden Positionen ausgezeichnet wurden etwa: Margarete Fürtbauer (Schöfbenker Stahlbau), Carol Urkauf-Chen (KTM Fahrrad), Ingrid Schöppl-Stritzinger (Stritzinger Tiefkühlkost), Susanne Ebner (media&management), Tischlerin Andrea Lindenberger und Kauffrau Brigitte Straßer aus Hartkirchen.

Auch beim emotionalen Höhepunkt jeder Gala-Nacht, der Übergabe des Pegasus in Kristall für das unternehmerische Lebenswerk, kamen zwei Mal Frauen zum Zug: 2012 siegte Bellaflora-Gründerin Hilde Umdasch, erst im Vorjahr Handelsunternehmerin Maria Pfeiffer. Diese Vielfalt an Erfolgsgeschichten soll auch allen anderen starken Frauen des Landes den Mut geben, sich zu bewerben: Die Anmeldefrist für den 26. Pegasus läuft noch bis Freitag, 5. April. Die Anmeldung ist online unter nachrichten.at/pegasus möglich. Alle Bewerber sind zur großen Gala am 6. Juni im Brucknerhaus geladen.

