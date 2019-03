(Symbolbild) Bild: (Volker Weihbold) Startseite Wirtschaft Pegasus Pegasus 2019: Jetzt rasch bewerben! LINZ. Der Pegasus nimmt Fahrt auf. Seit zweieinhalb Wochen läuft die Bewerbungsfrist für den wichtigsten Wirtschaftspreis Oberösterreichs, und die Liste der Bewerber wird täglich länger. 20. März 2019 - 00:04 Uhr

So haben etwa Aurelia und Ludwig Neudorfer ihre Bewerbung eingereicht. Das Paar betreibt "Die Bäckerei" in Zell am Pettenfirst. Aurelia führt zudem die Greißlerei "SchmeckEck" in Vöcklabruck. Die Neudorfers treten beim Pegasus in der Kategorie Erfolgsgeschichten an.

In der gleichen Sparte macht sich die Fleischerei Lauss aus Kollerschlag Hoffnungen auf die Trophäe. Johannes und Susanna Lauss leiten den Familienbetrieb, den es bereits seit 1880 gibt. Die Fleischerei bietet auch Mittagsmenüs an.

In den Kategorien Innovationskaiser, Zukunftshoffnungen und Erfolgsgeschichten tritt MM Cleaning aus Linz beim Pegasus an: Die Firma hat sich auf Graffiti-Entfernung spezialisiert.

Für den Pegasus können Sie sich bis 5. April online unter nachrichten.at/pegasus bewerben. Alle Bewerber sind zur Gala im Brucknerhaus Linz am 6. Juni eingeladen.

