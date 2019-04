Bild: Weihbold Startseite Wirtschaft Pegasus Pegasus 2019: Das sind die Finalisten LINZ. 40 heimische Unternehmen gehen in das Rennen um die begehrten Pegasus-Trophäen in Gold, Silber und Bronze. 27. April 2019 - 00:04 Uhr

Mehr als 200 Bewerbungen haben in den vergangenen Wochen die Wirtschaftsredaktion der OÖNachrichten erreicht: vom Familienbetrieb bis zur Konzerntochter, von der One-Woman-Show bis zum 1000 Mitarbeiter zählenden Unternehmen. Der Pegasus ist auch heuer wieder die Leistungsschau der heimischen Wirtschaft, ein eindrucksvoller Beweis, was in den Firmen Tag für Tag geleistet wird.

Stundenlang analysierten diese Woche die Bilanzexperten der Raiffeisenlandesbank (RLB) Oberösterreich und die OÖN-Wirtschaftsredakteure die Einreichungen, diskutierten Stärken und erstellten eine Vorauswahl. Wer es unter die jeweils zehn Besten seiner Kategorie geschafft hat, sehen Sie auf dieser Seite.

Nun müssen unsere Favoriten einen zweiten Test bestehen, denn jetzt ist die Pegasus-Jury am Zug. Die Pegasus-Partner OÖN, RLB, KPMG, Wirtschaftskammer, Land Oberösterreich und Industriellenvereinigung küren gemeinsam mit den Vorjahressiegern die diesjährigen Gewinner. Juryvorsitz hat Uni-Professor Friedrich Schneider.

Galanacht 6. Juni

Aus den zehn Nominierten in den drei Hauptkategorien – Erfolgsgeschichten, Innovationskaiser und Leuchttürme – werden jeweils die drei Besten ausgewählt. Sie werden bei der Galanacht der Wirtschaft am 6. Juni 2019 mit dem Pegasus in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Bei den Zukunftshoffnungen müssen sich die drei Finalisten auch heuer wieder einem Saalvoting stellen.

Auch in den beiden weiteren Kategorien wird es bei der Pegasus-Gala spannend: In der Sparte "Unternehmerin/Managerin des Jahres" gab es Dutzende Einreichungen. Hier gibt es keine Nominierten, die Preisträgerin wird am 6. Juni bekanntgegeben. Emotionaler Höhepunkt jeder Gala ist die Verleihung des "Pegasus in Kristall" für das unternehmerische Lebenswerk. Der Preisträger wird direkt von der Jury ausgewählt.

Zukunftshoffnungen

AVR Tech Innovations: Gerold Leeb, Fischlham

Bäckerei Café Pumberger: Jakob Pumberger, Niederkappl

Düring & Hummer Transporte: Alexander Hummer, Pregarten

Engineering Software Steyr: Martin Schifko, Steyr

Fruittech: Stefan Grubmair, Raab

Melanie Hofinger Veritas: Melanie Hofinger, Linz

MM Cleaning: Michael Mengin, Linz

Mox Innovations: Benjamin Mooslechner, Linz

Neuburger Fleischlos: Thomas Neuburger, Ulrichsberg

Stadthotel Schärding: Heidemarie Strauß, Schärding

Erfolgsgeschichten

Ganser Liftsysteme: Bernhard Ganser, St. Peter/Wbg.

Gesundheitsz. Revital Aspach: Günther Beck, Aspach

Löffler: Otto Leodolter, Ried im Innkreis

Molto Luce: Fritz Eiber, Wels

Polytherm: Hermann Weissenecker, Weibern

Ringer: Peter Rungger, Regau

Schatzdorfer: Gertrude Schatzdorfer-Wölfel, Zipf

Speedmaster: Günther Schweiger, Eberstalzell

Sprecher Automation: Erwin Raffeiner, Linz

The Fitness Company: Gottfried Wurpes, Leonding

Innovationskaiser

Barbaric: Stefan Barbaric, Linz

Boards & More: Gregor König, Molln

Click & Learn: Renate Mitter, Linz

Econ: Gerhard Hehenberger, Weißkirchen

Groma 247: Markus Groiss, Schöndorf

Realsim: Thomas Peterseil, Ansfelden

Pigmentsolution: Gerald Höglinger, Vöcklabruck

Simply Bread: Florian Hoffmann, Linz

Syn Trac: Stefan Putz, Bad Goisern

Wasserbauer: Franz Wasserbauer, Waldneukirchen

Leuchttürme

Alpine Metal Tech: Christian Preslmayr, Regau

IFN Holding: Christian Klinger, Traun

Keba: Gerhard Luftensteiner, Linz

KTM Fahrrad: Johanna Urkauf, Mattighofen

Miba: F. Peter Mitterbauer, Laakirchen

S&T: Hannes Niederhauser, Linz

TGW Logistics Group: Harald Schröpf, Wels

Tiger Coatings: Clemens Steiner, Wels

Wacker Neuson: Gert Reichetseder, Hörsching

Wintersteiger: Florestan von Boxberg, Ried im Innkreis

