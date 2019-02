Palfinger: Nach Wertberichtigung wieder positives Konzernergebnis

SALZBURG. Dividende für 2018 soll leicht auf 0,51 Euro pro Aktie angehoben werden.

Nach einem negativen Konzernergebnis 2017 von 11,4 Millionen Euro drehte der Salzburger Kranhersteller Palfinger 2018 das Konzernergebnis auf plus 58 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 1,62 Milliarden Euro.

Palfinger hatte für das Geschäftsjahr 2017 zuerst 52,5 Millionen Euro als Konzernergebnis angegeben. Doch dieses musste auf minus 11,4 Millionen Euro revidiert werden, nachdem die Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung einen "wesentlichen Berichtigungsbedarf des Firmenwerts im Marinebereich" festgestellt hat.

Laut gestern vorgelegtem aktuellen Geschäftsbericht setzte die Palfinger-Gruppe 2018 ihr Wachstum fort. Der Umsatz erreichte mit 1,62 Milliarden Euro einen Höchstwert. Verglichen mit dem Umsatz im Jahr 2017 von 1,47 Milliarden Euro entspricht das einem Plus von 9,8 Prozent. Zu der Geschäftsausweitung trug insbesondere die ausgezeichnete Entwicklung in Europa bei, so das Unternehmen. Auch in Nordamerika, Russland und China verzeichnete Palfinger 2018 deutliche Steigerungen.

Das Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) lag 2018 bei 127 Millionen Euro (2017 bei 27,78 Millionen Euro). Die Ebit-Marge stieg von 1,9 Prozent (2017) auf 7,9 Prozent 2018. Die Dividende pro Aktie soll von 0,47 auf 0,51 Euro angehoben werden.

Die Palfinger-Gruppe umfasst 86 Gesellschaften in 34 Ländern mit 10.780 Mitarbeitern. Seit Juni ist Andreas Klauser der Chef.

