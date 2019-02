Online verdrängt Einzelhandel zunehmend

WIEN. Im Einzelhandel werden heuer erstmals seit zehn Jahren mehr Filialschließungen als Neueröffnungen erwartet: Das geht aus einer Pressemitteilung von RegioData Research hervor.

In der Erhebung wurden mehr als 800 Unternehmen nach ihren Expansionsplänen befragt. Dabei gaben 460 von ihnen an, 2019 eine Expansion in Form einer Filialeröffnung zu planen: Das sind 15 Prozent weniger als 2018 und 40 Prozent weniger als vor fünf Jahren.

Hauptverantwortlich für die Entwicklung ist der florierende Online-Handel mit Branchenriesen wie Zalando und Amazon. Dennoch wird für den Bekleidungshandel der größte Anteil der Neueröffnungen erwartet: Für 2019 sind 103 neue Standorte geplant. Das sind 59 Filialen weniger als noch vor einem Jahr.

Gegentrend in der Gastronomie

Ganz anders verläuft die Entwicklung im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie: Rund 50 Prozent der geplanten neuen Standorte entfallen auf diese beiden Branchen.

76 neue Gaststätten sind geplant: Laut RegioData wollen vor allem kleine spezialisierte Unternehmen mit innovativen Konzepten und geringer Verkaufsfläche expandieren.

