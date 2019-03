"Österreich soll Europas Radparadies werden"

ITB Berlin: Auf der weltgrößten Tourismusmesse dreht sich heuer vieles um das Fahrrad.

Andreas Winkelhofer und Markus Achleitner in Berlin im Einsatz Bild: OÖ Tourismus

Radfahren soll künftig mehr Touristen nach Österreich locken. Das Gästepotenzial für einen Rad-Urlaub wird allein aus den drei Ländern Deutschland, Tschechien und Niederlande auf rund neun Millionen Menschen geschätzt. "Österreich soll das Radparadies Nummer eins in Europa werden", kündigte Petra Nocker-Schwarzenbacher, Tourismusobfrau in der Wirtschaftskammer, bei der Präsentation der Werbekampagne "You like it? Bike it" auf der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin an, bei der 110.000 Fachbesucher erwartet werden.

Das wird wahrlich kein Spaziergang – wie ein Rundgang durch die bunten Hallen der Tourismusmesse mit mehr als 10.000 Ausstellern zeigte. Die Konkurrenz ist groß, viele Regionen in Europa werben mit dem Fahrrad und folgen damit dem Trend nach Entschleunigung, Gesundheit und regionaler Verbundenheit. "Was früher das Auto als Statussymbol war, ist heute das Rad", sagte Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Für Oberösterreich, wo schon jetzt 15 Prozent der Sommerurlauber ihren Aufenthalt als "Radfahr- bzw. Mountainbike-Urlaub" bezeichnen, kommt die mit zwei Millionen Euro dotierte und auf drei Jahre angelegte Werbekampagne recht gelegen. "Oberösterreich ist mit Abstand das führende Rad-Bundesland", sagte Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner, "doch es kann noch viel besser werden."

Allein in Deutschland haben vier Millionen Menschen konkretes Interesse an solch einem Urlaub, in Tschechien 2,2 Millionen und in den Niederlanden 2,7 Millionen. Ein Rad-Urlauber bleibt mit 7,5 Übernachtungen sogar etwas länger als der Durchschnittsgast und ist zu drei Viertel Stammgast.

"Genuss-Radler"

Der Donauradweg, der allein Linz ein Zehntel der Übernachtungen (rund 70.000) bringt, der Salzkammergut-Radweg und der Steyrtal-Radweg sind für die Genuss-Radler gedacht. Die Mountainbiker werden sich auf der Dachstein-Runde, im Mühlviertler Granitland und in der Pyhrn-Priel-Region austoben können. Eine Ausweitung des Radstreckennetzes sei trotz der erwarteten Gästezuwächse aber nicht notwendig, sagte Stolba. Allein in Oberösterreich gibt es 2100 Kilometer beschilderte Radwege und 3000 Kilometer freigegebene Mountainbike-Strecken.

"Auf den Donauradweg versuchen wir künftig mehr jüngere Gäste zu bringen", nennt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des OÖTourismus, ein Beispiel. Er begrüßt die gemeinsame Rad-Kampagne sehr, weil sie die erste große Initiative (mit sechs anderen Bundesländern) darstelle und auf drei Jahre ausgelegt ist. Den Touristikern ist klar, dass mit dieser Gästeschicht auch neue Herausforderungen auf die Tourismusbetriebe zukommen. Rad-Hotels brauchen Radwaschanlagen und sichere Unterbringungsmöglichkeiten – sogar Haken im Zimmer zum Aufhängen der superteuren "Heiligtümer" der Rad-Freaks sind gefragt. Reparaturwerkstatt, gutes Kartenmaterial und mobile Apps für die Routen werden zum Standard in dieser Gästekategorie. "Da müssen wir noch deutlich nachschärfen", so Nocker-Schwarzenbacher.

Einen gewaltigen Schub für den Rad-Tourismus erwartet Achleitner von den E-Bikes. Viele Gäste kämen im Urlaub zum ersten Mal in Kontakt mit elektrisch betriebenen (Leih-)Rädern und entdeckten für sich diese neue Möglichkeit der Mobilität. "Darin liegt großes Potenzial. Da wird noch eine Welle kommen." Die Radtouristen würden auch die Nachfrage nach einfachen Unterkünften und Privatzimmern steigern, so die Erwartung.

