ÖBAG-Präsident verzichtet auf Glücksspiel-Job

WIEN. Der neue Aufsichtsratspräsident der Staatsholding ÖBAG, Helmut Kern, hat sein Mandat im Aufsichtsrat des Glücksspielkonzerns bwin.party zurückgelegt.

Bild: APA/LUDWIG SCHEDL

Als Grund nannte Kern Zeitmangel. Ein Problem der Unvereinbarkeit sieht er laut einem "Kurier"-Bericht nicht.

Nach seiner Bestellung zum ÖBAG-Chef hatten ihm SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schnellhorn Unvereinbarkeit vorgeworfen: bwin konkurriere mit Casinos Austria, die zu einem Drittel der ÖBAG gehören.

Zudem legt Kern seine Lehrtätigkeit an der TU Wien auf Eis und übergibt die Leitung des Familienbetriebs an seine Frau Michaela. An der Universität Wien bleibt er jedoch im Universitätsrat, heißt es.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema