Obwohl Zigarettenabsatz zurückgeht, verdient Fiskus mehr Geld mit Rauchern

WIEN / LINZ. 1,9 Milliarden Euro an Tabaksteuer flossen im Vorjahr in die österreichische Staatskasse – Trafikanten freut "sehr gutes" Jahr, Ökonomen warnen vor volkswirtschaftlichen Schäden.

Rauchen ist ein Milliardenmarkt. 15 Milliarden Stück Tabakwaren wurden im Vorjahr in Österreich geraucht, davon rund 11,9 Milliarden Zigaretten. Das ergeben aktuelle Berechnungen von Japan Tobacco International Austria (JTI; früher Austria Tabak).

Neben den 5450 heimischen Trafikanten freut das vor allem den Finanzminister: Denn die Einnahmen aus der Tabaksteuer stiegen 2018 auf 1,9 Milliarden Euro – inklusive Mehrwertsteuer waren es sogar 2,3 Milliarden Euro.

Dies ist umso bemerkenswerter, als die Zahl der in Österreich abgesetzten Zigaretten seit 2008 um zehn Prozent gesunken ist (siehe Grafik). Im gleichen Zeitraum nahmen die Steuereinnahmen um 32 Prozent zu. Der Fiskus verdient also mehr Geld mit Rauchern. Dazu tragen auch die Preise für Zigaretten bei: Ein Packerl kostete 2018 im Schnitt 5,06 Euro, nach 4,76 Euro im Jahr davor.

"Für uns Trafikanten ist das Jahr 2018 positiv verlaufen. Wir haben eine Spannenerhöhung gehabt, und auch das Wetter hat mitgespielt", sagt Erwin Kerschbaummayr, Gremialobmann in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Der Plan der Regierung, die Tabaksteuer heuer im Gegensatz zu den Vorjahren nicht zu erhöhen, sei für Trafikanten von Vorteil. "Das betrifft ja vor allem den Staat."

Während Trafikanten das abgelaufene Jahr gut bewerten, warnen Ökonomen vor den volkswirtschaftlichen Effekten des Rauchens. "Schäden, die durch das Rauchen entstehen, übersteigen die Einnahmen des Staates bei weitem", sagt Gerald Pruckner, Professor für Gesundheitsökonomie an der Linzer Kepler-Universität.

Er stützt sich auf eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS): Demnach entstünden jährlich 2,4 Milliarden Euro an Kosten durch das Rauchen – durch Ausgaben für Krankenstände, Invalidität, Pflegegelder oder Produktivitätsausfälle. "Langfristig ist es ein Vielfaches", sagt Pruckner.

Positiv bewertet der Ökonom, dass die Tabaksteuer heuer nicht steigen soll. Der Volkswirt spricht sich auch dafür aus, Einnahmen zweckgebunden zu verwenden – etwa für Vorsorgekampagnen.

Steuerausfall 333 Millionen Euro

Kritik kommt in der Tabakbranche an der Konkurrenz aus dem Ausland auf. Weil Glimmstängel in Ungarn, Tschechien oder der Slowakei billiger sind als hierzulande, begünstige dies Schmuggel. Laut JTI-Berechnungen entgehen Österreich jedes Jahr rund 333 Millionen Euro durch nicht versteuerte Zigaretten. Für Hersteller und Händler verursache dies etwa 100 Millionen Euro Schaden.

