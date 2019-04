Oberösterreich: Zahl der Arbeitslosen pendelt sich auf Niveau von 2009 ein

LINZ. Bestand der Beschäftigten stieg binnen zehn Jahren laut Arbeitsmarktservice um 84.400

Mehr Menschen, die einem Beruf nachgehen, und weniger Menschen, die auf Arbeitssuche sind: So lässt sich die Entwicklung auf dem oberösterreichischen Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren zusammenfassen.

Seit 2009 ist die Zahl der Beschäftigten fast kontinuierlich von 586.600 auf 671.000 gestiegen. Das zeigen Zahlen des AMS Oberösterreich, bezogen auf den Monat März (siehe Grafik).

Bei den Arbeitslosen ist im Zehn-Jahres-Zeitraum eine Wellenbewegung zu erkennen: Mit 33.809 Arbeitslosen im März 2019 hat sich das Niveau wieder in etwa auf jenem des Jahres 2009 eingependelt. Dazwischen gab es immer wieder Aufs und Abs.

Rückgang in allen Branchen

Insgesamt sei die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt "sehr erfreulich", sagt Gerhard Straßer, Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice Oberösterreich. "Heuer war der Start in den Frühling gut. Wir haben in allen Branchen weniger Arbeitslose." Am signifikantesten fiel der Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat im Bau aus: Dort sank die Zahl der Arbeitslosen von 3888 auf 3267.

Auffällig ist laut Straßer zudem die stark gestiegene Zahl der offenen Stellen bei Leiharbeitern, nämlich um 844 auf 7568. "Das ist ein guter Indikator, dass der Trend auch in den nächsten Monaten anhält", sagt Straßer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der AMS-Chef rechnet für das heurige Gesamtjahr mit einer stabilen Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent.

Schwierig bleibt die Situation für die über 55-Jährigen. In dieser Gruppe ist die Arbeitslosigkeit im März um 0,9 Prozent gestiegen. "Ab 55 wird es offensichtlich schwieriger", räumt Straßer ein. Die frühere AMS-Landeschefin und nunmehrige SPÖ-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer kritisiert, dass "ältere Beschäftigte die großen Verlierer sind". Das Aus der Aktion 20.000 sei "ein gefährliches Spiel" von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein gewesen.

Österreichweit ist die Arbeitslosenquote im März um 7,4 Prozent gesunken. Es waren 368.979 Menschen ohne Job, um 29.500 weniger als im März 2018. Mit Ausnahme Vorarlbergs (plus 0,8 Prozent) ging die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern zurück. (rom)

