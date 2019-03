Oberösterreich rückt näher an den "Großen Osten"

Landeshauptmann Thomas Stelzer unterzeichnete diese Woche ein Partnerabkommen mit Straßburg.

Landeshauptmann Thomas Stelzer kooperiert mit Jean Rother Bild: Ernst Grilnberger

Vor drei Jahren sind Elsass, Lothringen und Champagne zur Großregion "Grand Est" mit knapp sechs Millionen Einwohnern zusammengewachsen. So wie Oberösterreich ist dieser "Große Osten" Frankreichs eine wirtschaftlich starke Region. Im Vorjahr sind sechs der 15 größten Industrieinvestitionen des Landes in diese Region geflossen. Ein Fünftel des französischen Bruttoinlandsprodukts wird hier erwirtschaftet.

Die Schwerpunkte reichen – wie in Oberösterreich – von der Automobilproduktion bis hin zur Lebensmittelerzeugung. Ein Viertel aller französischen Exporte stammt aus der Grenzregion im Herzen Europas.

Eine Vielzahl an Gründen, weshalb Landeshauptmann Thomas Stelzer der Region diese Woche mit einer Delegation einen Arbeitsbesuch abstattete. Mit dem Präsidenten der Region "Grand Est", Jean Rother, unterzeichnete er einen Kooperationsvertrag.

"Diese Zusammenarbeit ist eine Werbung für das Miteinander in Europa", sagte Stelzer anlässlich der Vertragsunterzeichnung in Straßburg, der Hauptstadt der Region. Er plant gemeinsame Projekte in den Bereichen Wirtschaft, Medizin, Kultur und Bildung. Als konkrete Beispiele nennt Stelzer den Bereich "Künstliche Intelligenz" sowie eine vertiefte Beziehung zur französischen Autoindustrie.

In Mulhouse, eine Autostunde von Straßburg entfernt, produziert der französische Peugeot-Konzern im Jahr rund eine halbe Million Autos. "Wir haben sehr gute Beziehungen zu den deutschen Autoherstellern. Bei den Franzosen sind wir noch nicht so tief verwurzelt", sagt Stelzer. Auch im Tourismus könne sich Oberösterreich von der Gegend rund um Straßburg etwas abschauen. Ein lebendiges Beispiel für Kooperation zwischen den beiden Partnerregionen "Grand Est" und Oberösterreich sei der bereits stattfindende Austausch zwischen den Hochschulen und Universitäten.

Austausch von Studenten

Insa, die Hochschule für angehende Ingenieure und Architekten in Straßburg, etwa entsendet Studenten an die Fachhochschule Wels. Es gibt auch die Möglichkeit, an beiden Hochschulen einen Diplomabschluss zu absolvieren.

Ob die Fusion der drei Regionen zu "Grand Est" auch für die Zusammenlegung von oberösterreichischen Gemeinden und Bezirken ein Vorbild sei? "Ich denke, unser Weg, zur Zusammenarbeit zu motivieren und sie nicht von oben zu verordnen, ist erfolgversprechender", sagte der Landeshauptmann.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema