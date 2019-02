Neuer Landhof-Eigentümer trotzt der Handelsmacht

LINZ. Neustruktur: Seit Jänner 2018 gehört Linzer Betrieb zur Kärntner Marcher-Gruppe und hat mehr Mitarbeiter als unter Vivatis.

Waren-Eingangskontrolle im Linzer Landhof Bild: (Werk)

Das Kärntner Familienunternehmen Marcher hat sich zum größten Spieler in der heimischen Schlachter- und Fleischverarbeitungsbranche gemausert. Der jüngste Zukauf betraf die Vivatis-Töchter Landhof in Linz und Loidl Salami in St. Stefan im Rosental. Diese bedeuteten Schritte Richtung Weiterverarbeitung.

Was hat sich verändert? Landhof hat die Verantwortung für das Innovationsmanagement der Gruppe übernommen, sagt der geschäftsführende Gesellschafter, Norbert Marcher. Unter dem neuen Eigentümer wird der Anteil des Leihpersonals reduziert – ein Teil wird in die Stammbelegschaft übernommen. Zu den 150 Arbeitern kommen 15 bis 20 dazu. Einige Leasingkräfte brauche man aber wegen der starken Saisonalität in der Grillzeit. Synergien hätten kurzfristig "keine fünf Jobs" gekostet. Die eigenen Schlachthöfe sind überdies zum bedeutendsten Lieferanten aufgerückt: Statt eines Viertels stammen nun drei Viertel der Rohware aus der Gruppe, sagt Marcher.

Herausfordernd ist die spezielle österreichische Marktkonzentration. Die Handelsriesen Rewe und Spar bauen die eigenen Fleischverarbeitungsaktivitäten aus. "Wir müssen eigene Reibungsverluste vermeiden, also effizient arbeiten", sagt der Villacher, der zwei Mal im Monat in Linz nach dem Rechten sieht ("Wir haben einen geordneten Betrieb übernommen"). Marcher forciert daher die intensivere Zusammenarbeit der eigenen Wursterzeuger, Landhof, Loidl und Aibler.

Der Fleischverbrauch sei seit Jahren stabil, so der Firmenchef. "Unser Geschäft ist eigentlich krisensicher." In wohlhabenden Gesellschaften sei von einem Fleischverzehr von 63 Kilogramm pro Person und Jahr auszugehen. "Die Fleischsorten variieren je nach Kulturkreis."

Mit dem Landhof-Standort in Linz ist Marcher zufrieden. Dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger habe er bei einem Firmenbesuch signalisiert, solange wie möglich zu bleiben. "Wir planen keine Absiedlung."

Landhof wird 2018/19 (per Ende März) mit einem stabilen Umsatz von 47 Millionen Euro und mit Gewinn abschließen. Das war in den Jahren zuvor nicht immer so. Die Gruppe werde konsolidiert auf 520 Millionen Euro kommen, sagt Marcher.

