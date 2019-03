Nachtapotheken: Keine Reduktion

WIEN. In Wien wird es laut Apothekerkammer keine Reduktion der Nachtapotheken geben.

Es seien "keinerlei derartigen Maßnahmen" geplant, hieß es in einer gestrigen Aussendung. Man nehme den Versorgungsauftrag sehr ernst.

Zuvor hatte Jürgen Rehak, Präsident des Apothekerverbandes, eine Reduktion von 36 auf 15 Nachtapotheken ab 22 Uhr erwogen. Grund seien hohe Kosten und sinkende Gewinnspannen. Zudem werde der Notdienst oft zu einem "Late-Night-Shopping" genutzt.

"Herr Rehak hat als Vorarlberger offenbar einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema als wir in Wien", sagte Kammer-Vizepräsidentin Susanne Ergott-Badawi. Auch in den anderen Bundesländern sei keine Reduktion vorgesehen, heißt es auf OÖN-Anfrage. In Österreich gibt es 77 Nachtapotheken, davon 36 in Wien und sieben in Oberösterreich. (rom)

