Mittelständler bleiben weiterhin optimistisch

WIEN/LINZ. 62 Prozent der mittelständischen Firmen in Österreich bewerten ihre aktuelle Geschäftslage positiv.

EY-Partner Erich Lehner Bild: EY

Das sind zwar um sechs Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Aber es ist noch immer der zweitbeste Wert seit Jänner 2008, geht aus dem halbjährlichen Mittelstandsbarometer des Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) hervor. 900 Unternehmen mit 30 bis 2000 Mitarbeitern wurden befragt.

Demnach rechnet mehr als jede vierte Firma (28 Prozent) damit, dass sich ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten verbessern wird. Ebenso hoch ist der Anteil jener Unternehmen, die ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr verstärken wollen. "Die Stimmung im Mittelstand ist bemerkenswert gut", sagt Erich Lehner, Standortleiter von EY in Österreich.

Das zeigt sich auch in Oberösterreich: In unserem Bundesland bewerten 97 Prozent aller Mittelständler ihre Geschäftslage positiv. Nur in der Steiermark ist die Stimmung noch besser. In Oberösterreich rechnet jeder vierte Betrieb mit einer Verbesserung der eigenen Lage. Nur fünf Prozent erwarten, dass die Geschäfte schlechter laufen werden.

Fachkräftemangel und Brexit

Trotz der positiven Grundeinstellung zwicke es da und dort, sagt Lehner. Vor allem der Fachkräftemangel plage Unternehmen. In Oberösterreich hätten neun von zehn Firmen Probleme, geeignete Mitarbeiter zu finden.

Zudem seien geopolitische Risiken wie der Brexit oder Unsicherheiten in den USA nicht zu unterschätzen, sagt Lehner. (rom)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema