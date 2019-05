Mit dem Wohnungseigentum sinkt die Ungleichheit

WIEN. Weil Österreich ein Land der Mieter ist, ist die Vermögensungleichheit überdurchschnittlich hoch.

Neben dem staatlichen Pensionssystem trägt ein hoher Anteil an Wohnungseigentum maßgeblich dazu bei, dass in einem Land die Vermögen breiter verteilt sind. Das stellen Ökonomen der Denkwerkstatt Agenda Austria fest.

Die Österreicher wohnen, getrieben von der Gemeinde Wien, zu mehr als 50 Prozent zur Miete. Daraus leite sich bei den Vermögen – im Unterschied zu den Einkommen – eine relative Ungleichheit ab. "Wenn die Politik tatsächlich eine gleichere Vermögensverteilung anstrebt, sollten mehr Anreize für Eigentum gesetzt werden", sagt Ökonom Hanno Lorenz.

Wohnung als Vorsorge

Die in der Europäischen Union so stark aufgehende Schere zwischen Wohnungsmiete und Eigentum hat historische Gründe. Erstens haben südliche Länder traditionell einen sehr hohen Eigentumsanteil; die eigenen vier Wände spielen eine wichtige Rolle in der Vorsorge, weil die staatliche Vorsorge unterentwickelt ist.

Zweite historische Entwicklung: Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks boten die Staaten den Bewohnern des kollektiven Eigentums das Zuhause zum Kauf an. Deshalb gibt es heute etwa in der Slowakei, in Ungarn und Polen Eigentumsquoten von 75 Prozent und mehr. Die Menschen kauften, weil sie dem Staat mit dem Gemeinschaftseigentum misstrauten.

Allerdings gebe es negative Begleiterscheinungen, erzählt Wohnexpertin Karin Zauner-Lohmeyer. In der Slowakei etwa fehlten Regeln, wie für die gemeinsame Infrastruktur gesorgt wird: "Die Eigentümer kümmern sich nur um ihre Wohnung, der Rest des Hauses verfällt." Außerdem gebe es in diesen Ländern einen unterentwickelten Mietwohnmarkt. Dieser sei jedoch für viele Menschen wichtig, die flexiblen Bedarf haben.

