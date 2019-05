Miba wächst und verstärkt Präsenz in Asien

LAAKIRCHEN. Der Industriezulieferer Miba hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dem schwächelnden Automarkt getrotzt und seinen Umsatz gesteigert. Sorgen bereitet weiterhin der geplante Zusammenschluss mit dem deutschen Unternehmen Zollern.

Bild: Alexander Schwarzl

988 Millionen Euro Umsatz haben 7377 Beschäftigte des Laakirchner Konzerns 2018 erwirtschaftet, um elf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Industriegütergeschäft verzeichnete die Miba ein Wachstum von 14 Prozent, im Automotive-Segment ein Wachstum von acht Prozent. „Und das, obwohl die weltweite Produktion von Autos im vergangenen Jahr um ein Prozent gesunken ist“, sagte Miba-Vorstandschef Peter Mitterbauer bei der Präsentation der Jahresbilanz. Nach Regionen verteilt macht die Miba 63 Prozent des Geschäfts in Europa, 21 Prozent in Nord- und Südamerika und den Rest in Asien.

Dort will der Zulieferer auch seine Präsenz verstärken. Derzeit seien zwei neue Werke in China und eines in Indien im Entstehen, berichteten Mitterbauer und Miba-Finanzchef Markus Hofer. In China investiere man bis 2022 rund 100 Millionen Euro. „In der Region ist der Bedarf gegeben, wir planen dort mittel- und langfristig“, sagte der Unternehmenschef.

In Oberösterreich setzt das Unternehmen, wie berichtet, einen Schwerpunkt zur E-Mobilität. Bis 2025 fließen mehr als 100 Millionen Euro. Miba entwickelt und produziert etwa Entladewiderstände, Reibbeläge oder Batteriekühlungen.

Weiterhin ungewiss ist die Zukunft im Gleitlager-Bereich, der etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes ausmacht. Ein möglicher Zusammenschluss mit dem deutschen Spezialisten Zollern hängt in der Luft. Der Ball liegt bei Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Dass ihm die Monopolkommission von einer Fusion abriet, „verstehen wir nicht“, sagte Mitterbauer. „Unseres Erachtens würde es sehr viel Sinn machen.“ Die Überlappung der Geschäftsbereiche liege nur bei zehn Prozent, der Rest sei Ergänzung. „Wir wollen schneller und schlagkräftiger werden“, sagte der Miba-Chef. Eine Entscheidung in dieser Causa soll bis Juni fallen.

