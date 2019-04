Meldungen aus den Regionen

FRANKFURT. Teureres Kerosin und mehr Billig-Konkurrenz ließen den Lufthansa-Konzern im ersten Quartal tief in die Verlustzone fliegen. Mit einem Verlust von 336 Millionen liegt das Ergebnis um fast 390 Millionen unter dem Vorjahr, teilte der Konzern am Abend mit. Der Umsatz erreichte 7,9 Milliarden Euro (plus drei Prozent).

WIEN. Ökonomen der Bank Austria erwarten heuer in Österreich ein Wirtschaftswachstum von nur 1,4 Prozent, nach 2,7 Prozent im Vorjahr. Der Konjunkturindikator sank auf den niedrigsten Wert seit Herbst 2016. Als Hauptgrund für den Rückgang wird die schwache Auslandskonjunktur angeführt.

BRüSSEL. Die EU-Kommission hat von den Mitgliedsstaaten grünes Licht erhalten, um Handelsgespräche mit den USA zu starten. Dabei geht es darum, die von Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Autos zu verhindern. Mehrere Mitgliedsstaaten wollten zuletzt erst nach den EU-Wahlen über einen Handelspakt mit den USA verhandeln.

