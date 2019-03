Meldungen aus den Regionen

FRANKFURT. Deutschlands Topmanager bekamen 2018 im Schnitt rund 7,5 Millionen Euro Gehalt. Das waren 3,6 Prozent mehr als 2017 und so viel wie noch nie, ergab eine Auswertung der Vergütungsberatung HKP. Spitzenverdiener unter den Dax-Chefs war der langjährige Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich mit 23,45 Millionen Euro.

WIEN. Nach dem US-Onlinehändler Amazon hat der Handelsverband auch den chinesischen Konkurrenten Alibaba im Visier. Konkret verstoße die Plattform AliExpress, die zu Alibaba gehört, mehrfach gegen Verbraucherschutz- und Wettbewerbsregeln der EU und liefere gefälschte Produkte, heißt es. Durch Falschdeklaration entstehe in der EU ein "systematischer Mehrwertbetrug", so Handelsverband-Chef Rainer Will.

