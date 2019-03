Mehr als ein Viertel ohne Ersparnis

WIEN. 27,3 Prozent der österreichischen Haushalte und fast 33 Prozent der Frauen haben kein Sparguthaben, auf das sie für besondere Anschaffungen oder in kritischen Situationen zurückgreifen können. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung im Auftrag der Direktbank ING. Vor einem Jahr lag der Anteil der Österreicher ohne Sparguthaben noch bei 24 Prozent.

Die finanzielle Lage in der Bevölkerung verschärfe sich aber nicht nur in Österreich, auch in vielen anderen europäischen Ländern steige der Anteil der Haushalte ohne Polster, sagt ING-Chefökonom Carsten Brzeski. Die durchschnittlichen Sparquoten seien nach wie vor gut, dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schere zwischen Arm und Reich aufgehe.

In Deutschland geben etwa 31,1 Prozent an, keine Ersparnisse zu haben, in Rumänien 37,2 Prozent, in Großbritannien 29,5 Prozent. In Luxemburg und den Niederlanden ist der Anteil mit 13 bzw. 18,9 Prozent vergleichsweise gering.

Von den zwei Dritteln der heimischen Haushalte mit Ersparnissen hat nur jeder siebte mehr als ein Jahres-Nettoeinkommen angespart, fast 40 Prozent haben weniger als drei Monatseinkommen auf der hohen Kante. Dies sei jener Betrag, den man ernsthaft als ausreichende Rücklage für unerwartete Ausgaben haben sollte, sagen die ING-Experten.

55 Prozent der Befragten, die keine Ersparnisse bilden, sagen, sie hätten schlicht keinen finanziellen Spielraum. Dazu passt die Aussage, dass etwa jeder Zweite am Ende des Monats kein Geld mehr hat. Sie müssen dann ihre Ausgaben deutlich reduzieren, sich Geld ausborgen oder auf die Kreditkarte zurückgreifen.

Die Banken seien ob dieser Daten auch in die Pflicht zu nehmen, sagt Barbaros Uygun, ING-Chef in Österreich. Sparen müsste einfacher werden, die Einstiegsschwellen zum Fondssparen müssten gesenkt werden. Auch die Finanzbildung sollte forciert werden.

