Maut-Anbieter Kapsch: Büros in Prag von Polizei durchsucht

PRAG/WIEN. Die Büros der börsennotierten österreichischen Mautanbieters Kapsch TrafficCom in Prag wurden heute (Donnerstag) Früh von der Polizei durchsucht - das hat ein Kapsch-Sprecher bestätigt.

Ziel der Hausdurchsuchung sei auch die Wohnung des Kapsch-Chefs in Tschechien, Karl Feix, gewesen. Über die Hintergründe der Polizeiaktion könne man vorerst noch nichts sagen, so der Sprecher. Ein Sprecher der Nationalen Zentrale für Bekämpfung der organisierten Kriminalität (NCOZ) in Tschechien sagte im tschechischen Fernsehen, dass in zwei Strafsachen ermittelt werde. Er wollte aber nicht bestätigen, ob sich die Ermittlungen gegen Kapsch richten.

Kapsch TrafficCom betreibt in Tschechien seit 2007 das elektronische Lkw-Mautsystem. Bei der Ausschreibung für den weiteren Betrieb des Mautsystems im Zeitraum 2020 bis 2029 kam Kapsch nicht zum Zug und wandte sich deshalb an die tschechische Wettbewerbsbehörde UOHS. Die Behörde wies die Beschwerde von Kapsch jedoch zurück. Vor kurzem hatte Kapsch in dem Zusammenhang gerichtliche Schritte angekündigt.

