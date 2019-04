Lufthansa fliegt tief in Verlustzone

FRANKFURT. Teureres Kerosin und mehr Billig-Konkurrenz ließen den Lufthansa-Konzern im ersten Quartal tief in die Verlustzone fliegen.

Bild: Reuters

Mit einem Verlust von 336 Millionen liegt das Ergebnis um fast 390 Millionen unter dem Vorjahr, teilte der Konzern am Abend mit. Der Umsatz erreichte 7,9 Milliarden Euro (plus drei Prozent).

Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Plus von 52 Millionen Euro in den Büchern. Zuletzt wurde das Ergebnis demnach unter anderem durch um 202 Millionen Euro gestiegene Treibstoffkosten belastet. Zudem hätten marktweite Überkapazitäten in Europa zu einem hohen Preisdruck geführt, so Lufthansa.

Gleichzeitig seien die Zahlen im ersten Quartal 2018 im Vergleich sehr stark gewesen, weil dieser Zeitraum noch vom Kapazitätsrückgang nach dem Marktaustritt von Air Berlin geprägt gewesen sei.

