Linzer Catalysts verschmilzt mit deutschem IT-Unternehmen

LINZ. Der Linzer IT-Dienstleister Catalysts und das deutsche IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Crisp Research schließen sich zur Unternehmensgruppe cloudflight.io zusammen. Das gab das oberösterreichische Unternehmen in einer Aussendung bekannt.

Bild: Colourbox

Das neu gegründete Unternehmen soll mittelständische Firmen, Konzerne und öffentliche Auftraggeber in der digitalen Transformation unterstützen. Mit an Bord der cloudflight.io mit Sitz in Frankfurt sind die Deutsche Beteiligungs AG und der von ihr beratene DBAG-Fund VII. Die Gründer von Catalysts, Christoph Steindl und Christian Federspiel, sind am neuen Unternehmen beteiligt.

Rund 350 Software- und Cloud-Experten sind künftig an 17 Standorten tätig. Der Vollzug steht noch unter Kartellvorbehalt und ist für Juni 2019 geplant. Über den Kaufpreis wurde laut Aussendung Stillschweigen vereinbart.

Für Steindl und Federspiel biete die neue Aufstellung mit einem finanzstarken Partner Chancen: „Wir können nun eine europäische Wachstumsstrategie verfolgen.“ Catalysts hat rund 300 Mitarbeiter an Standorten in Österreich, Deutschland, Rumänien und den Niederlanden.

