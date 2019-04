Linz AG wirbt um Kunden per Handy-App

LINZ. Seit Montag gehen Linz AG und Energie AG beim Stromvertrieb wieder eigene Weg. Um sich vom Mitbewerb abzusetzen, wirbt die Linz AG jetzt mit einem aufwändigen Kundenbindungsprogramm.

Stromkunden der Linz AG, die zumindest ein zweites Produkt aus dem Hause des Linzer Versorgers haben, also Gas, Fernwärme oder Liwest, bekommen 20 Gratisstromtage „ein Leben lang“. Wer drei Produkte nützt, bekommt sogar 30 Tage gratis. Darüber hinaus gibt es jetzt die sogenannte „Vorteilswelt“. Via Smartphone-App oder Gutscheinheft bekommt man Vergünstigungen, etwa beim Einkaufen oder bei Kulturveranstaltungen. Die Angebote wechseln monatlich. Der theoretische Wert beträgt derzeit 1850 Euro. „Das ist mehr als bei so manchem Haushalt die Stromrechnung ausmacht“, sagte gestern Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider, bei einem gemeinsamen Pressgespräch mit den Vorstandskollegen Jutta Rinner und Josef Siligan, der seit 1. April Vorstandsmitglied der Linz AG ist.

Im Versorgungsgebiet der Linz AG gibt es rund 200.000 Haushalte, 160.000 davon sind Stromkunden der Linz AG. Das Angebot ist aber nicht nur an diese 40.000 potenziellen Neukunden gerichtet. Derzeit hat das Unternehmen rund 90.000 Kunden, die zumindest zwei Produkte der Linz AG haben und damit sofort in die „Vorteilswelt“ eintauchen können.

