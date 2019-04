Lenkermangel bremst Transporteure aus: 1000 unbesetzte Stellen

LINZ. Oberösterreichs Transportbranche startet Info-Kampagne – Eigene Internetplattform fungiert als kostenlose Jobbörse.

Ein Beruf mit Jobgarantie Bild: Gärtner

Den Güterbeförderern fällt es schwer, ihre freien Plätze in den Lkw-Cockpits zu besetzen. "Es fehlen mehr als 1000 Fahrer – jede zehnte Lenkerstelle ist nicht besetzt", sagt Franz Danninger, WK-Fachgruppenobmann der Transporteure in Oberösterreich. Der Fachkräftemangel entwickle sich zum Wachstumsbremser. Sparten-Geschäftsführer Christian Strasser: "Es gibt Transporteure, die einige Fahrzeuge ihres Fuhrparks nicht in Betrieb nehmen können."

Mittelfristig werde sich die Situation dramatisch verschärfen, denn die Branche hat ein Nachwuchsproblem. Derzeit seien 40 Prozent der Lkw-Fahrer älter als 50 Jahre, der Anteil der Unter-30-Jährigen betrage sieben Prozent. Frauen seien unterrepräsentiert. Eine Kommunikationskampagne soll nun Umsteiger, Frauen und Jugendliche für den Beruf gewinnen. "Die Mythen der Asphalt-Cowboys, die wochenlang unterwegs seien, verzerren das reale Berufsbild", sagt der Hörschinger Transporteur Günther Reder. "Fakt ist, dass 90 Prozent des Transportaufkommens im regionalen Nah- und Versorgungsverkehr mit Entfernungen unter 100 Kilometern erfolgen."

Die Jobplattform lkwlenker.at soll Herzstück der Kampagne sein. Oberösterreichs Transporteure können dort kostenlos ihre Jobinserate hochladen. Die ersten 60 davon sind bereits abrufbar. (sail)

