Lebensmittel dominieren

WIEN. Ranking des österreichischen Einzelhandels.

Der Lebensmittelverkauf dominiert den Einzelhandel, aber Generalisten, Drogerie- und Heimwerkermärkte haben den größten Zuwachs, so der Handelsverband.

An der Spitze steht die Rewe-Gruppe mit 6,7 Milliarden Euro (ohne Bipa) vor Spar mit 5,9 Milliarden Euro (ohne Hervis). Sechs Firmen machen über eine Milliarde Euro Umsatz in Österreich, dazu gehören noch Hofer, Lidl, Mediamarkt-Saturn und XXXL Lutz. Amazon hat es 2017 mit einem Wachstum von mehr als elf Prozent unter die zehn umsatzstärksten Einzelhändler in Österreich geschafft (690 Millionen Euro). Dazu gehören noch MPreis, die Drogeriekette dm und der Baumarkt Obi.

Der Online-Handel legt spürbar zu, 2017 wurden zehn Prozent der einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben im Internet getätigt.

