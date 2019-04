Langer-Weninger als neue Landwirtschaftskammer-Präsidentin nominiert

LINZ. Die Landtagsabgeordnete Michaela Langer-Weninger wurde für die Nachfolge von Franz Reisecker als Landwirtschaftskammer-Präsident vorgeschlagen.

Wie die „Bauernzeitung“ online berichtet, hat der Landesbauernrat des OÖ. Bauernbundes die 40-Jährige am Montag einstimmig für die Reisecker-Nachfolge nominiert. Karl Grabmayr bleibt Vizepräsident. Die offizielle Wahl erfolgt in der Landwirtschaftskammer-Vollversammlung am 27. Juni. “Schon bisher habe ich in meinen Funktionen mit großer Leidenschaft Politik für die oberösterreichischen Bäuerinnen und Bauern gemacht. Die Verantwortung für das neue Amt trage ich mit großer Demut“,wird Langer-Weninger in dem Bericht zitiert.

Michaela Langer-Weninger ist langjährige Funktionärin im OÖ. Bauernbund und in der OÖVP. Sie ist seit zehn Jahren Landtagsabgeordnete und seit 2014 Landesobmann-Stellvertreterin im OÖ Bauernbund. Seit 2016 ist sie außerdem Bezirksparteiobfrau der ÖVP Vöcklabruck und seit 2017 im Landesparteivorstand. Langer-Weninger kommt aus Innerschwand am Mondsee und bewirtschaftet dort mit ihrer Familie den “Aichriedlhof” mit Bio-Heumilcherzeugung. Die 40-Jährige ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Sie wird österreichweit die erste Frau an der Spitze einer Landwirtschaftskammer sein.

1 Kommentar Biobauer (2705) 16.04.2019 07:01 Uhr Vor dreissig Jahren waren die Biobauern in der Landwirtschaftskammer noch geächtete Spinner die geschnitten wurden und ausgelacht.



Das Heute eine Biobäurin Kammerpräsitentin wird, ist ein Siegeszug der Biolandwirschaft.

Hier gebührt auch Dank an unsere Konsumenten die erkannt haben das es sich Lohn Biologische Lebensmittel zu kaufen und damit Biolandbau und wirtschaften ohne Chemie erst möglich machen.



Gratulation Frau Kollegin Antwort schreiben

