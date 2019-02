Kranhersteller Palfinger schrieb 2018 positives Konzernergebnis

Die Salzburger Palfinger Gruppe steigerte 2018 den Umsatz um knapp zehn Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis lag bei 58 Millionen Euro. Im Jahr davor war es deutlich negativ. Die Dividendenausschüttung soll steigen.

Das Salzburger Unternehmen beschäftigt mehr als 10.700 Mitarbeiter Bild: Foto: Palfinger

SALZBURG. Verglichen mit dem Vorjahresumsatz von 1,47 Milliarden Euro entspricht das einer Steigerung um 9,8 Prozent, die ohne weitere Zukäufe und Akquisitionen erzielt wurde. Zu der Geschäftsausweitung trug insbesondere die ausgezeichnete Entwicklung in Europa bei, so das Unternehmen heute. Auch in Nordamerika, Russland und China verzeichnete Palfinger deutliche Steigerungen.

Das Konzernergebnis erreichte knapp 58 Millionen Euro. Nach minus 11,4 Millionen Euro im Jahr davor. Die Eigenkapitalquote blieb unverändert bei 36,4 Prozent. Der Aktienkurs sank im Jahresvergleich von 34,05 auf 22,20 Euro per Jahresultimo. Die Dividende pro Aktie soll von 0,47 auf 0,51 Euro angehoben werden, so der Vorschlag an die Hauptversammlung.

Der Mitarbeiterstand beim Salzburger Kranhersteller lag 2018 bei mehr als 10.700, rund 500 mehr als im Jahr davor.

