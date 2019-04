"Kosten für 55-Jährige um 30 Prozent senken"

LINZ. Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer über die Steuerreform und die Senkung der Lohnnebenkosten

Kammerpräsidentin Doris Hummer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zufrieden ist Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer mit der Steuerreform. Im OÖN-Interview fordert sie auch eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten für über 55-Jährige.

Die Körperschaftssteuer soll von 25 auf 21 Prozent gesenkt werden. Sie haben unter 20 gefordert. Sind Sie enttäuscht?

Doris Hummer: Zu genauen Zahlen kann ich noch nichts sagen. Die Absenkung der KöSt ist aber eine gute Nachricht. Wir haben ein klares Ziel mit unter 20 Prozent gefordert. Wie überall im Leben gibt es manchmal schrittweise Umsetzungen. Uns war wichtig, dass es eine Senkung auch für die kleineren Betriebe gibt.

Wie profitieren die kleinen Betriebe?

Es geht um die KöSt-Senkung als Standortsignal, aber auch um die generelle Senkung der Einkommenstarife. Das Bekenntnis der Regierung, hier einen großen Schritt zu gehen, hilft den Klein- und Mittelbetrieben.

Die Steuerreform wird deutlich voluminöser als ursprünglich geplant. Gibt es eine Hintertür, über die die Österreicher das anderweitig hergeben müssen?

Damit rechne ich nicht. Die Steuerreform ist eine echte, aber sie orientiert sich an den Möglichkeiten. Es wird keine Neuverschuldung gemacht, es wird im System gespart. Das ist der richtige Weg.

Es wird an bestehenden Schrauben gedreht. Das Steuersystem an sich wird nicht hinterfragt.

Wenn Tarifstufen und Pauschalierungen verändert werden und es für Mitarbeiter attraktive Freibeträge gibt, ist das schon ein großer Schritt. Uns ist wichtig, dass wir den Faktor Arbeit auch mittelfristig stärker entlasten. Bei den Lohnnebenkosten ist noch viel drinnen.

Wie sollen die Lohnnebenkosten konkret reduziert werden?

Wir wollen vor allem bei den älteren Mitarbeitern die Stellschrauben drehen. Je älter jemand ist, umso teurer wird er. Dort könnten wir radikal Lohnnebenkosten rausnehmen.

Was heißt radikal?

Wenn Unfall- und Arbeitslosenversicherung sowie Insolvenzentgeltbeitrag bei der Altersgruppe 55 plus herausgestrichen werden, würden wir eine tatsächliche Senkung von 30 Prozent erreichen. Das ist für die Arbeitgeber attraktiv und hilft, die Arbeitslosenquote in diesem Bereich zu senken. Bei der Beschäftigungsquote 55 plus sind wir in der EU auf Platz 19. Da haben wir Potenzial. Jene, die 65 sind und noch arbeiten, zahlen zum Beispiel noch einen Pensionsbeitrag. Das ist absurd. Es muss sich wieder auszahlen, länger zu arbeiten.

Sie haben vor einem Jahr eine rasche Steuerreform gefordert, um die Konjunktur zu stützen. Ist es schnell genug gegangen?

Das Timing ist gut, weil die Konjunktur derzeit noch gut ist. Wir sehen gerade im Automotive-Bereich, dass es schwieriger wird. Diese Impulse sind jetzt Gold wert. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es eine nachhaltige Rezession geben wird.

Wir begehen diese Woche den Tag der Arbeit. Der Stellenwert der Arbeit hat sich verändert. Ist das für den Standort mittelfristig eine Gefahr?

Es ist eine Riesenherausforderung. Da hat sich ein gesellschaftlicher Wandel bei den Berufseinsteigern vollzogen. Arbeit ist noch immer erstrebenswert, aber die Freizeit ist heute genauso wichtig geworden. Wir haben eine Erbengesellschaft.

Der Faktor Arbeit könnte deutlich verbilligt werden, wenn eine Erbschaftssteuer eingeführt würde. Dann erhöhe ich auch für die Erben den Leistungsanreiz.

Mit einer neuen Steuer wird man den gesellschaftlichen Trend sicher nicht verändern. Das würde nur dazu führen, dass erbrachte Leistung noch einmal besteuert würde. Dafür bin ich nicht zu begeistern.

Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer hat kürzlich bei der AK-Wahl zulegen können. Ist er mit seinen Thesen zum Thema Arbeit also richtig gelegen?

Ich gratuliere ihm zum Wahlergebnis. Das ist beeindruckend. Es ist aber auch dem geschuldet, dass man mit der Regierung ein Feindbild hatte. Da lassen sich Wahlen besser gewinnen.

Welches Feindbild werden Sie kommendes Jahr für Ihre Wahl inszenieren?

Mein Bild ist eines des Miteinander, nicht des Klassenkampfs. Wir brauchen eine Vision, wo wir mit Oberösterreich hin wollen.

1 Kommentar jack_candy (4207) 30.04.2019 00:31 Uhr "Wenn Unfall- und Arbeitslosenversicherung sowie Insolvenzentgeltbeitrag bei der Altersgruppe 55 plus herausgestrichen werden, würden wir eine tatsächliche Senkung von 30 Prozent erreichen. Das ist für die Arbeitgeber attraktiv und hilft, die Arbeitslosenquote in diesem Bereich zu senken."



Da stellt sich eine Frage: Was ist dann mit den älteren Arbeitnehmern? Sind die dann noch versichert?

Oder soll diese Idee nur eine Umverteilung von oben nach unten sein und die Arbeitnehmer sollen diese Beiträge künftig selbst bezahlen?



Das würde dem "Bild eines Miteinander, nicht des Klassenkampfs", von dem Hummer redet, diametral widersprechen und wäre geradezu eine Kriegserklärung an ältere Arbeitnehmer. Antwort schreiben

