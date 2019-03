Klimawandel: Verbund-Chef warnt vor Wohlstandsverlust

LINZ/WIEN. Der Chef des größten österreichischen Stromkonzerns, Verbund, Wolfgang Anzengruber, warnt vor dramatischen Folgen des Klimawandels.

Wolfgang Anzengruber fordert einen CO2-Mindestpreis von 40 Euro je Tonne. Bild: Reuters

Gelinge es nicht, das Ruder herumzureißen und den Temperaturanstieg auf zwei Grad zu beschränken, drohen Naturkatastrophen und Klimaveränderungen, die letztlich unseren Wohlstand beeinträchtigen, sagt Anzengruber im Gespräch mit den OÖNachrichten.

"Es hat genug Zielvorgaben gegeben, jetzt muss gehandelt werden", sagt Anzengruber weiter und lässt keinen Zweifel daran, dass die Welt vor einer großen Herausforderung stehe. Ohne einen Mindestpreis für die Emission einer Tonne CO2 von 40 Euro werde sich auch nichts ändern. Zuletzt war der Preis von fünf bis sechs auf 20 Euro gestiegen. Die energieintensive Industrie müsse bei einer solchen Preissteigerung aber entlastet werden, etwa über die Lohnnebenkosten. Denn es könne nicht sein, dass Firmen wie die voestalpine gefährdet werden, obwohl sie bei der Stahlproduktion am saubersten sind.

Bis 2030 sollen die Staaten ihre Klimaziele erreichen. Wobei es nicht darum gehe, dass das punktgenau 2030 passiere. "Die Richtung muss stimmen, aber derzeit entfernen wir uns eher von den Zielen."

"Das weiß mittlerweile jeder"

Einwände, dass CO2 überbewertet sei, lässt Anzengruber nicht gelten. "Dass CO2 der Hauptgrund für den Klimawandel ist, weiß mittlerweile jeder. Nach 800.000 Jahren hat die Konzentration 1950 erstmals 300 ppm (parts per million) in der Luft überschritten und ist seither um 100 ppm gestiegen", sagt Anzengruber. Dass dies auf einen Kubikmeter Luft wenig sei, lässt Anzengruber nicht gelten. "Es wäre auch dramatisch, wenn wir ein Prozent weniger Sauerstoff in der Luft hätten."

Die Folgen einer Erwärmung um drei bis vier Grad wären dramatisch, sagt Anzengruber: Mehr Umweltkatastrophen und Hochwässer, Trockenheit und Küstenstädte, die vom Meer überschwemmt werden. Und in Afrika und Südostasien würden sich viele Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen. "So dicht können die Grenzen nicht sein, dass diese nicht kommen. Man muss also kein Gutmensch sein, um sich wegen des Klimawandels Sorgen zu machen. Es geht auch um handfeste ökonomische Folgen", sagt Anzengruber.

In Österreich brauche es zu den 40 Terrawattstunden Strom weitere 25, um das Ziel einer Stromerzeugung aus 100 Prozent erneuerbarer Energie zu erreichen. Dies sei durch den Ausbau und die Erneuerung von Wasserkraft, Windkraft und Sonnenenergie erreichbar. Den Bau eines Wasserkraftwerks in Hainburg, das ein bis 1,5 Terrawattstunden beitragen könnte, schließt Anzengruber aus.

