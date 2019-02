Karfreitag: Gespräche über Gesetzesvorschlag

WIEN. Bis Mittwoch muss der Vorschlag stehen – ob er hält, wird auch in Regierungskreisen bezweifelt.

Die von der Regierung geplante Regelung zum Karfreitag wird derzeit legistisch ausgearbeitet. Gestern fanden dazu Gespräche auf Beamtenebene statt. Wie berichtet, sollen am Karfreitag alle Arbeitnehmer ab 14 Uhr dienstfrei haben. Nun wird an der genauen gesetzlichen Ausarbeitung des Vorhabens gefeilt.

In der Vorwoche hatte es Kritik von Religionsvertretern, Gewerkschaftern und Arbeitgebern an den Plänen gegeben. Der evangelische Bischof Michael Bünker droht mit rechtlichen Schritten, falls der Nationalrat den Karfreitag-Feiertag halbiert. Auch für Kardinal Christoph Schönborn ist das Vorhaben noch nicht ausgereift. Dem Vernehmen nach will die Regierung dennoch nicht davon abrücken.

Hält die Regelung langfristig?

Auch der Gewerkschaftsbund ÖGB forderte am Montag erneut einen freien Karfreitag für alle. Falls die Regierung das Arbeitsruhegesetz ändere, bleibe der Generalkollektivvertrag aufgrund des Günstigkeitsprinzips in Kraft, so ÖGB-Generalsekretär Bernhard Achitz: Darin ist der freie Karfreitag für Evangelische und Altkatholiken enthalten.

Möglich scheint auch, dass der Antrag erst am Mittwoch, dem Sitzungstag, ausgearbeitet ist. Sollte es den Gesetzesvorschlag bis dahin nicht geben, würde die Karfreitags-Regelung wieder von der Tagesordnung fallen. Zudem wird in Regierungskreisen bezweifelt, ob die Halbtagesregelung langfristig halten wird. Für den kommenden Karfreitag (19. April) bestehe jedoch akuter Handlungsbedarf.

