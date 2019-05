Jung, begehrt und unprofitabel: Wieso "Einhörner" an die Börse drängen

SAN FRANCISCO. Lange Zeit hielten sie sich zurück. Die großen Start-ups aus dem Silicon Valley in Kalifornien zogen es vor, abseits der öffentlichen Märkte und ohne Druck von Aktionären zu wachsen.

Diese Strategie führte dank üppig ausgestatteter Risikokapitalgeber zum Erfolg.

Doch nun kann es nicht schnell genug gehen: Uber, Airbnb, Pinterest und Co. drängen an die Börse, um ihr Wachstum voranzutreiben. Mehr als 200 US-Firmen wagen sich heuer auf das Börseparkett, einige haben das bereits getan. Was die meisten eint: Sie werden von vielen Schulterklopfern umgarnt – obwohl sie noch keine Gewinne schreiben.

Mit Spannung erwartet wird in der Szene der Börsegang von Uber, der einer der größten dieses Jahres werden soll. Analysten rechnen damit, dass weitere Unternehmen dem Beispiel des Fahrdienstleisters folgen dürften. Uber will rund acht bis zehn Milliarden Dollar von Anlegern einsammeln, obwohl es auf einem Schuldenberg von 6,9 Milliarden Dollar sitzt. Trotzdem wird das Unternehmen mit rund 80 bis 90 Milliarden Dollar bewertet und zählt damit zu den Einhörnern. Darunter verstehen Experten Start-ups, deren Marktwert mehr als eine Milliarde Euro beträgt.

Amazon gilt als Vorbild

Ob der Plan von Ubers Firmenchef Dara Khosrowshahi aufgeht, weiß aber nicht einmal er selbst. "Möglicherweise erreichen wir in absehbarer Zukunft keine Profitabilität", ist in den Unterlagen zu lesen.

Dieses Schicksal teilt Uber mit anderen Unternehmen. Vier von fünf US-Firmen, die im Vorjahr an die Börse gingen, schrieben Verluste. Laut einer Analyse der Universität Florida gab es 2018 so viele Börsegänge unprofitabler Firmen wie zuletzt zur Jahrtausendwende. Unternehmen seien heute aber weniger überbewertet und schrieben signifikante Umsätze, argumentieren Experten. Die Investmentbank Renaissance Capital rechnet vor, Firmen mit Bewertungen von 697 Milliarden Dollar könnten heuer an die Börse gehen.

Als Vorbild gilt vielen Firmen Amazon. Der Versandhändler aus Seattle war jahrelang in den roten Zahlen, auch nach dem Börsegang 1997. Gründer Jeff Bezos predigte, Wachstum sei das Wichtigste, und vertröstete so die Anleger. Heute ist die Amazon-Aktie beinahe 100 Mal so viel wert wie bei ihrem Start. Ob Amazons Strategie auch bei anderen Firmen aufgehen kann, ist offen. Kritiker sehen das Auftauchen der Einhörner an der Börse mit gemischten Gefühlen. Die Stimmung sei labil, die Marktentwicklung kaum vorhersehbar, und viele Geschäftsmodelle stünden auf wackeligen Beinen.

Fakt ist, dass ein Börsegang viel Geld in die Kassen eines Unternehmens spült und die Firmenchefs reich macht. Die virtuelle Suchmaschine Pinterest sammelte bei ihrem Debüt vor zwei Wochen 1,43 Milliarden Dollar ein. Auf großes Interesse bei Anlegern stieß auch der Videodienst Zoom: Das Start-up erlöste 751 Millionen Dollar.

Der derzeitige Ansturm auf den Kapitalmarkt verdeckt aber auch, dass die Neuzugänge seit Jahresbeginn rückläufig sind. Die Zahl der Börsegänge lag im ersten Quartal mit 199 um 41 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, das Volumen ging um 74 Prozent auf 13 Milliarden Dollar zurück. In Europa sank die Zahl der Neuemissionen um die Hälfte auf 23. Das Volumen schrumpfte um 98 Prozent auf 350 Millionen Dollar.

