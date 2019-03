Internet-Versorgung: Je ländlicher, desto schlechter

LINZ/WIEN. Teile Oberösterreichs müssen nach wie vor auf schnelles Internet warten. Das ergeben heute, Montag, veröffentlichte Zahlen des Infrastrukturministeriums auf Anfrage der Grünen.

Demnach variiert die Qualität des Breitbandanschlusses in den 440 Gemeinden je nach Lage und Datenübertragungsrate. Während der Zentralraum Linz, Wels und Steyr sowie dessen Umlandbezirke per Festnetz-Internet auch mit großen Übertragungsraten von mehr als 100 Mbit/Sekunde gut versorgt sind, klaffen im Mühl- und Innviertel Lücken.

Laut Ministerium sind zwar fast alle Gebiete Oberösterreichs mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Mbit/Sekunde angeschlossen. Dies genügt vielen Nutzern, um online Nachrichten zu lesen, E-Mails abzurufen oder einzukaufen. Allerdings steigen die benötigten Volumina, je mehr Leute in einem Haushalt das Internet nutzen und etwa Internet, Fernsehen und Telefon über einen Anschluss abgewickelt werden.

Deshalb sind Experten zufolge mindestens 30 Mbit/Sekunde nötig. Und hier zeigt sich, dass manche Bezirke viel Aufholbedarf haben: Zu den „weißen Flecken“ zählen Rohrbach, Schärding, Braunau und Freistadt.

Gefahr der Abwanderung

Eine Tatsache, die David Stögmüller, Bundesrat der Grünen aus Braunau, sauer aufstößt: „Überall wird darauf hingewiesen, den Ausbau voranzutreiben. Bis dato ist aber nicht viel passiert.“ Für ihn gehört schnelles Internet zur Daseinsvorsorge der Bevölkerung: „Das ist so wichtig wie ein Wasser- oder Kanalanschluss.“ Andernfalls würden Menschen und Firmen aus ländlichen Gebieten abwandern.

Die Festnetz-Versorgung wird bisweilen noch mit Kupferkabeln durchgeführt. Künftig soll Glasfaser an Bedeutung gewinnen. Auch hier gibt es noch einiges an Luft nach oben: Nur sieben Prozent der Wohnsitze in Oberösterreich sind mit Glasfaser in die eigenen vier Wände verbunden. Bei Firmen sind es acht Prozent.

Breitbandausbau ist eine Kostenfrage. Telekom-Unternehmen setzen Hoffnungen in den Mobilfunk. Hier ist Oberösterreich laut Ministerium flächendeckend versorgt. Allerdings gilt es beim Mobilfunk zu beachten, dass die angegebene Bandbreite nur selten erreicht wird: In der Regel muss die Datenrate mit anderen Nutzern geteilt werden.

