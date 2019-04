Infineon schafft in Linz 220 neue Arbeitsplätze

LINZ. Der Konzern investiert über seine Tochter Dice in ein neues Gebäude für Forschung und Entwicklung. In Linz-Urfahr entstehen 10.000 Quadratmeter Arbeitsfläche. Ein Drittel davon für das Labor.

Sabine Herlitschka Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Infineon Austria schafft über ihre Beteiligungsgesellschaft Dice Raum für 400 Arbeitsplätze in der Forschung und Entwicklung in Linz. Der Spatenstich für das Gebäude in der Donaufeldstraße war Freitagmittag, bis Sommer 2020 soll es fertig sein.

Die Investitionssumme beträgt 30 Millionen Euro, gebaut wird von der Firma Kaufmann Architektur, Infineon mietet sich in den Komplex ein. Der neue Standort soll Plätze für 180 bestehende sowie für 220 neue Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung bieten. "Wir setzen in Linz kontinuierlich auf den Ausbau lokaler Kompetenzen und weltweiter Forschungsaufgaben im Zukunftsfeld Hochfrequenztechnologie", betonte Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka beim Spatenstich mit den DICE-Geschäftsführern Gerhard Riess, Manfred Ruhmer und Peter Zeiner sowie Gründer Richard Hagelauer und Vertretern aus der Politik. Das starke regionale Wissensumfeld ermögliche herausragende Innovationen, verwies sie auf die Bildungs- und Forschungseinrichtungen vor Ort.

Infineon betreibt als Mehrheitseigentümer mit dem Spin-off der Johannes Kepler Universität (JKU), DICE, ein Entwicklungszentrum für Hochfrequenzbauteile. Damit sei man Vorreiter im Bereich Radar für automatisierte Fahrerassistenzsysteme. 2009 brachte das Unternehmen den weltweit ersten 77 GHz-Radarchip in Silizium-Germanium-Technologie auf den Markt, mit mittlerweile 100 Millionen verkauften Stück sei man in diesem Segment Technologie- und Weltmarktführer. "Die Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen, Smartphones, Tablets und Navigationsgeräten sind wichtige Wachstumstreiber. Halbleiterlösungen dafür entwickeln wir unter anderem in Linz", sagte Peter Schiefer, Präsident der Automotive-Division bei Infinion.

