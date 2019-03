Hummer plädiert für zeitnahe Steuerreform

LINZ. Am Konjunkturhimmel ziehen erste Wolken auf: Lag das Wirtschaftswachstum 2018 noch bei 2,7 Prozent, werden für 2019 nur noch 1,6 Prozent prognostiziert.

Doris Hummer: „Mit dem Motto ,Der Chef schafft an’ kann man keinen Betrieb mehr führen.“ Bild: VOLKER WEIHBOLD

Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, forderte daher am Donnerstag bei einem Mediengespräch in Linz, den Standort so schnell wie möglich auf die schlechter werdenden Rahmenbedingungen vorzubereiten: "Damit unsere Betriebe und die Mitarbeiter konkurrenzfähig bleiben, brauchen wir eine wirksame Steuerreform."

Mit einer Abgabenquote von 42,1 Prozent seien die Österreicher im internationalen Vergleich extrem hoch belastet, so Hummer. Eine Senkung der Quote unter 40 Prozent sei für die Unternehmen von elementarer Bedeutung. Hummer fordert etwa eine Senkung der Körperschaftssteuer auf unter 20 Prozent. Das Steuerrecht müsse vereinfacht werden, etwa durch einen Ausbau der Pauschalierungsmöglichkeiten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema