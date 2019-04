Hofer zieht in die Linzer Arkade ein

LINZ. Der Lebensmittelhändler wird ab 2021 neuer Ankermieter. Die Umbauarbeiten am Einkaufszentrum in der Linzer Innenstadt starten noch diese Woche.

Noch in dieser Woche fällt der Startschuss für den Umbau des Einkaufszentrums Arkade in der Linzer Innenstadt. Das gab Sparkasse-Generaldirektor Michael Rockenschaub am Montag bei einem Pressegespräch bekannt. Die Sparkasse ist Eigentümerin der Arkade. Auch der Einzug eines neuen Ankermieters wurde heute bekannt gegeben: Wie die OÖN bereits berichteten, wird der Lebensmittelhändler Hofer ab 2021 neuer Ankermieter in der Arkade sein.

Bis 2021 werden 25 Millionen Euro in den Umbau investiert: Dieser soll in drei Etappen abgewickelt werden. Zuerst wird der Ast Spittelwiese modernisiert, die Bauarbeiten in diesem Bereich sollen bis Ende des Jahres dauern. 2020 soll der Bereich, der über die Landstraße erreicht wird, umgebaut werden. 2021 folgen laut Udo Dettelbacher, Leiter des Immobilienmanagements in der Sparkasse Oberösterreich, der Bereich Richtung Promenaden Galerien sowie die Außenfassaden. Das Shoppingcenter soll während dieser Zeit geöffnet bleiben. Generalplaner ist das Linzer Architekturbüro Plötzl Plötzl.

Aktuell sind in der Arkade 34 Geschäfte inklusive Gastronomie eingemietet. Ob neue Mieter dazukommen, blieb am Montag offen: Laut Dettelbacher ist man mit zahlreichen Gastronomen im Gespräch. Zudem sei man mit einem großen internationalen Textilhändler, der junge Menschen ansprechen soll, im Gespräch.

