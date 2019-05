„Höher bauen und alte Bauten nützen“

LINZ. „Es gibt keine Wohnungsnot in Oberösterreich. Jährlich werden allein im Bereich der Gemeinnützigen 2500 Wohnungen in Oberösterreich errichtet“, sagen Oberösterreichs Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner und der Obmann der Gemeinnützigen, Frank Schneider, unisono im OÖN-Gespräch.

Allerdings räumen beide ein, dass die hohen Grundstücks- und Betriebskosten sowie die starke Nachfrage nach Eigentumswohnungen seit der Finanzkrise das Wohnen an sich verteuert haben.

Beide sprechen sich dafür aus, den mehrgeschoßigen Wohnbau zu forcieren und dabei auch Mut zur Höhe zu haben. Damit könnten die hohen Grundstückskosten besser auf mehrere Bewohner aufgeteilt werden.

Haimbuchner will aber auch, dass ältere Gebäude künftig noch stärker fürs Wohnen genützt werden, auch wenn sie bisher nicht dafür vorgesehen waren. „Es gibt in Ortskernen Gebäude, die man nutzen sollte. Damit würde nicht nur das Wohnungsbedürfnis gestillt, auch die Ortskerne würden profitieren“, sagt Haimbuchner.

Schneider mahnt die Verantwortung der öffentlichen Hand für die Grundstücksvorsorge ein. Grundstücke in öffentlichem Eigentum sollten für den gemeinnützigen Wohnungsbau gewidmet werden, fordert Schneider.

1. Frage: Die Wohnkosten stiegen in Oberösterreich stärker als die Inflationsrate, damit auch der Anteil an den Lebenshaltungskosten. Wird Wohnen auch bei uns zum Luxus?

Frank Schneider: Bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen gibt es nach wie vor leistbare Mieten. Dort können auch Wohnungssuchende mit geringeren Einkommen eine leistbare Wohnung finden. Dass Wohnen zunehmend als teurer empfunden wird, liegt auch daran, dass die Einkommen mit den Preissteigerungen nicht mithalten konnten.

Manfred Haimbuchner: Der Eindruck könnte in manchen Lagen entstehen. Tatsächlich liegen wir in Oberösterreich im unteren Preisbereich, obwohl hier die Wirtschaft besonders floriert. Durch die Bauprogramme ist es gelungen, die Entwicklung im Griff zu haben. Preistreiber ist aber der Staat über die Betriebskosten.

2. Frage: Die Gemeinnützigen tragen dazu bei, dass die Mieten nicht noch stärker steigen. Aber es sind sehr viele Menschen bei ihnen wohnungssuchend gemeldet. Zu viele?

Haimbuchner: Der Wohnungsbedarf geht sogar zurück, auch der dringende. Wir haben keine Wohnungsnot. Dass viele Menschen ihre Situation verbessern wollen, ist legitim. Tatsächlich wird mehr gebaut als in Wien. Der dringende Wohnbedarf liegt bei 3000 bis 4000 Leuten, also die Hälfte dessen, was kolportiert wird.

Schneider: Ich würde das nicht als Rückstau bezeichnen. In unserem System werden jährlich 2000 bis 2500 Wohnungen gebaut. Bezogen auf eine ganze Legislaturperiode ist das schon eine ganze Menge. Unter den Wohnungssuchenden befinden sich auch einige, die nicht dringend eine Wohnung suchen, sondern eher nach einer Wohnungsverbesserung streben. Wir haben sicher keine Wohnungsnot.

3. Frage: Eigentumswohnungen sind spätestens seit 2008 das neue Gold, die Preise haben sich zum Teil verdoppelt. Wer kann sich eine Eigentumswohnung noch leisten?

Schneider: Das ist eine berechtigte Frage. In Österreich und Oberösterreich sind 80 bis 85 Prozent der Menschen an einer Mietwohnung interessiert. Aber für die Jungen wird es tatsächlich schwierig, eine Eigentumswohnung zu finden und zu bezahlen, wenn sie nicht geerbt haben. Die Bestrebungen für mehr Mietkauf sind richtig. Man sollte beim Mietkauf wieder einführen, dass sich die Käufer die 18 Prozent Umsatzsteuer sparen, wenn sie nach zehn Jahren kaufen.

Haimbuchner: Die Steigerungen im Eigentum sind auf die Investitionen in Grund und Boden nach der Finanzkrise zurückzuführen. Hier gibt es keine einfachen Antworten. Wichtig für die jungen Leute ist die Entlastung der Arbeit, damit man mehr Geld fürs Wohnen hat. Auch die Änderungen im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sind gut. Die Mietkaufwohnungen müssen den Mietern öfter angeboten werden.

4. Frage: Die Grundstücke verteuern das Wohnen. Soll der Staat dagegenhalten, indem er etwa die Eigentümer zum Bauen verpflichtet?

Haimbuchner: Wir schauen uns alle Modelle an. Die Gemeinnützigen haben noch Reserven. Daher braucht es keine Ad-hoc-Maßnahmen. Ich warne aber vor ideologisch motivierten Maßnahmen, die am Ende eher eine Verknappung und Verteuerung der Immobilien zur Folge haben. Billiger wird es, wenn man Grundstücke nützt, um höher zu bauen, und alte Gebäude, auch wenn sie keine Wohnbauten waren.

Schneider: Positiv wäre, wenn die Grundstücke der öffentlichen Hand für den sozialen Wohnbau gewidmet würden. Da gäbe es noch viel Potenzial. Sonst halte ich Eingriffe beim Eigentum für problematisch.

5. Frage: Soll man den mehrgeschoßigen Wohnbau zu Lasten der Einfamilienhäuser stärker fördern?

Schneider: Dieser Prozess findet gerade statt. Sieht man von einigen Gegenden mit Einfamilienhäusern ab, wird mehr im mehrgeschoßigen Wohnbau errichtet. Dabei ist ein gewisser Mut zu mehr Höhe gefragt. Es muss ja kein Hochhaus sein. Aber sechs Stockwerke sind billiger, weil man die Grundstückskosten besser aufteilen kann.

Haimbuchner: Der mehrgeschoßige Wohnbau wird schon länger forciert. Geplant waren 2000 geförderte Wohnungen im Jahr, derzeit sind es 2500. Da hilft uns die gute Zinssituation. Ich bin aber dagegen, die Bürger zu belehren, welche Wohnform sie zu wollen haben.

OÖN-TV: Wird Wohnen zum Luxus?

6. Frage: Soll man bei der Bau- und Raumordnung die Vorschriften lockern, um die Kosten zu senken?

Haimbuchner: Die Betriebskosten haben wir besonders im Auge. Über den Standardausstattungskatalog wollen wir das im Griff haben. Was die Vorschriften betrifft, denkt man auch beim Bund um und übernimmt Ideen aus Oberösterreich.

Schneider: Ich warne vor einem Vorzugsschülertum, was die Umsetzung von EU-Vorschriften betrifft. Und auch davor, dass Lobbyisten in den ÖNORM-Ausschüssen mitbestimmen, was vorgeschrieben wird.

7. Ewig im Sozialbau: Soll man regelmäßig die Einkommen der Bewohner prüfen, um zu verhindern, dass die Falschen in geförderten Mietwohnungen wohnen?

Schneider: Den Primar in der Sozialwohnung wird man in Oberösterreich kaum finden. Wichtiger ist eine gesellschaftliche Durchmischung. Die Frage ist, ob die zusätzliche Bürokratie den Aufwand lohnt.

Haimbuchner: So etwas wie die Causa Peter Pilz in Wien gibt es bei uns ja nicht. Ich halte nichts davon, Leute wieder aus dem sozialen Wohnbau zu vertreiben. Es braucht eine soziale Mischung.

