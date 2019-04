Großes Geschäft mit Gesundheit - Vamed mit Wachstumssprung

WIEN. Der Gesundheitsdienstleister Vamed mit Sitz in Wien und 6300 Beschäftigten in Österreich hat 2018 einen Umsatzsprung von 38 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro hingelegt. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 45 Prozent auf 110 Millionen Euro. Dies bedeutet das größte Wachstum in der Unternehmensgeschichte.

Ernst Wastler Bild: Vamed AG/APA-Fotoservice/Schedl

Der internationale Gesundheitsdienstleister Vamed AG mit Sitz in Wien hat im vergangenen Jahr 38 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland mit Schwerpunkt auf Rehabilitation und Pflege übernommen und durch weitere Firmenzukäufe sein Angebot bei High-End Dienstleistungen weiter verstärkt. Zugleich ist die Vamed im Umsatz auch organisch (also ohne Zukäufe) um 17 Prozent gewachsen.

Vorstandsvorsitzender Ernst Wastler: "2018 markiert für die VAMED einen Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung. Der Aufstieg zu einem führenden Rehabilitationsanbieter in Europa und unsere neuen internationalen Krankenhausprojekte bedeuten für uns einen signifikanten Wachstumssprung. Mittlerweile haben wir in 88 Ländern mehr als 900 Gesundheitsprojekte realisiert."

Unter Einbeziehung sämtlicher Bereiche, für die der Konzern Management-Verantwortung trägt, erwirtschaftete das Unternehmen 2018 ein Geschäftsvolumen von 2,2 Milliarden Euro. Mit insgesamt 67 Post-Akut Einrichtungen zählt die Vamed nun zu den führenden Rehabilitationsanbietern Europas. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 18.000 auf mehr als 27.000 Beschäftigte an. In Österreich zählt die Organisation rund 6300 Mitarbeiter - 700 davon nun in der Konzernzentrale in Wien, die das Unternehmen im Zuge seines Wachstums neugestaltet und stark erweitert hat.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema