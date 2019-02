Größtes Pkw-Plus in Oberösterreich

WIEN. Um 1,9 Prozent stieg der Pkw-Bestand 2018 in unserem Bundesland.

Auf 1000 Oberösterreicher kommen 630 Pkw, Tendenz steigend. Und der Pkw-Bestand legt weiter zu, im vergangenen Jahr in Oberösterreich mit plus 1,9 Prozent sogar am stärksten im Bundesländervergleich, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Wien verzeichnete den geringsten Zuwachs (+1,1 Prozent).

Die Zahl der Diesel-Zulassungen stagnierte, bei den Benzinern gab es ein Plus von 2,8 Prozent.

Dem VW-Konzern hat die Diskussion um Betrugssoftware in Österreich offenbar nicht geschadet. Die zwei beliebtesten Automarken VW und Audi legten mehr als ein Prozent zu, Seat und Skoda lagen mit plus fünf bzw. sechs Prozent deutlich über dem Gesamtmarkt. Schlecht lief es für Opel (drittstärkste Marke in Österreich) mit einem Minus von über zwei Prozent.

40 Prozent des Pkw-Bestands, also knapp zwei Millionen Autos, wurden vor dem Jahr 2009 zugelassen und sind somit älter als zehn Jahre.

Elektroautos sind mit 0,4 Prozentanteil am Bestand von knapp fünf Millionen Pkw Exoten, lediglich 21.000 Pkw wurden 2018 zugelassen. Das Plus ist rückläufig.

Steyr Puch hängt Tesla ab

Nettes Statistik-Detail: Es fahren auf Österreichs Straßen mehr Fahrzeuge der Marke Steyr Puch als Tesla. 2797 Tesla waren im Vorjahr zugelassen. Und unter der Marke Steyr Puch führt die Statistik Austria 4533 zugelassene Fahrzeuge an.

