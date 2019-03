Glyphosat: Nach Krebs-Urteil stehen für Bayer Milliarden auf dem Spiel

SAN FRANCISCO / LEVERKUSEN. Tochter Monsanto erleidet in USA Rückschlag – Bald Vergleich mit 11.200 Klägern?

Der deutsche Pharma-Riese Bayer hat in einem richtungsweisenden Prozess in Kalifornien eine bittere Niederlage erlitten. Die Tochterfirma Monsanto, die das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat herstellt, das im Handel auch unter der Marke Roundup bekannt ist, verlor beim Bundesbezirksgericht San Francisco einen Prozess gegen den krebskranken Kläger Edwin Hardeman. Dieser behauptet, sein Lymphdrüsenkrebs sei auf die Verwendung von Glyphosat zurückzuführen. Die Jury des Gerichts entschied einstimmig, dass Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Erkrankung gewesen sei. An der Börse spürte Bayer die Niederlage sofort. Der Aktienkurs brach gleich um mehr als zwölf Prozent ein, ehe er sich wieder etwas erholte.

Nun geht das Verfahren in die nächste Runde, in der entschieden wird, ob Monsanto über die Risiken hinweggetäuscht hat und wie hoch der Schadenersatz ausfallen könnte.

Enttäuschung bei Bayer

Die Deutschen äußerten sich nach der Urteilsverkündung enttäuscht. Sie waren davon ausgegangen, dass ihre Studien mehr Beachtung finden würden, wonach Herbizide auf Glyphosatbasis keinen Krebs verursachen. Sie wollen nun beweisen, dass Monsanto angemessen agiert hat und nicht für die Erkrankung Hardemans haftbar ist.

Das Urteil in San Francisco ist bereits die zweite Niederlage in einem Glyphosat-Prozess. Auch der frühere Schulhausmeister Dewayne Johnson hat im August eine Schadenersatzklage gewonnen, gegen die Bayer in Berufung ging. Beide Kläger leiden unter einem Non-Hodgkin-Syndrom. Sie haben Roundup über mehrere Jahre hinweg eingesetzt. Johnson waren zunächst 289 Millionen Dollar zugesprochen worden, später wurde die Summe auf 79 Millionen Dollar reduziert.

Brisanter Musterfall

Der Fall Hardeman ist für Bayer brisant, weil er als „Bellwether Case“, also eine Art Musterfall gilt, auf dessen Basis weitere Kläger ihre Ansprüche aufbauen können. Der zuständige Richter in San Francisco hat mehrere hundert Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt auf seinem Schreibtisch liegen. Und bis Ende Jänner wurden Monsanto in den USA insgesamt 11.200 Klagen wegen Glyphosat zugestellt. Am 28. März startet in Oakland der nächste Prozess.

Für den deutschen Pharma-Konzern stellt sich mittlerweile die Frage, ob man die Risiken des 63-Milliarden-Dollar-Deals bei der Übernahme von Monsanto unterschätzt hat. Sollte es zu Vergleichsverhandlungen mit den mehr als 11.000 Klägern kommen, könnte das für den Konzern in die Milliarden gehen. Bisher waren gerade einmal 660 Millionen Euro an Verteidigungskosten rückgestellt worden.

Die Reaktionen der Glyphosat-Gegner ließen am Mittwoch nicht lange auf sich warten. Auch in Österreich wurde wieder appelliert, das Herbizid zu verbieten. Das Urteil spreche eine deutliche Sprache, heißt es in einer Aussendung von Global 2000. Die Beweislage für die krebserregende Wirkung sei eindeutig.

Was macht Köstinger?

Die Umweltschutzorganisation, aber auch Greenpeace und die Grünen fordern Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) auf, Glyphosat endgültig zu verbieten. „Seit Dezember 2017 verspricht die Ministerin, dass sie an einem Aktionsplan für den Ausstieg aus Glyphosat arbeitet. Wie lange müssen wir noch warten, bis den Worten endlich Taten folgen?“, so der grüne EU-Abgeordnete und Biobauer Thomas Waitz.

