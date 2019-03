Generationenwechsel bei Resch&Frisch

WELS. Beim Welser Tiefkühlbackwaren-Spezialist ist mit Georg Resch seit kurzem der Urenkel des Gründers operativ tätig.

Georg Resch (r.) führt das Unternehmen seit Anfang Jänner operativ, Vater Josef bleibt dem Familienbetrieb als Berater erhalten. Bild: Werk

Der Welser Backwarenspezialist Resch&Frisch stellt die Weichen für die Zukunft: Eigentümer Josef Resch übergibt seinem Sohn Georg zehn Prozent seiner Firmenanteile. Das gab das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

Georg Resch (32) ist seit 1. Jänner für die operative Führung des Unternehmens zuständig. Er ist der Urenkel des Gründers und führt das Unternehmen in vierter Generation. Josef Resch bleibt dem Tiefkühlbackwaren-Spezialisten als Berater erhalten: Zudem kümmert er sich um strategische Aufgaben und mögliche weitere Expansionsländer.

1700 Mitarbeiter haben bei Resch&Frisch im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 152,7 Millionen Euro erwirtschaftet (ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr). 2019 soll dieser auf 158,8 Millionen Euro steigen. Heuer feiert das Unternehmen seinen 95. Geburtstag.

Resch&Frisch ist in drei Geschäftsbereichen tätig: "Gastro" versorgt 18.000 Kunden in 13 Ländern. "Back's Zushause" hat 180.000 Privatkunden in Österreich, 20.000 in Bayern sowie 15.000 in ganz Deutschland über einen Glutenfrei-Onlineshop. Dazu kommt noch der Einzelhandel in aktuell 44 Filialen. Dazu kommen zehn mobile Oberösterreich und zehn in der Stadt Salzburg.

