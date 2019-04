Generali mit Prämienplus in allen Sparten

WIEN. Die Generali Österreich ist im Vorjahr stärker als der Markt gewachsen, ein kleines Prämienplus gab es gegen den Markttrend auch in der Sparte Lebensversicherung.

Bild: APA

Im laufenden Jahr ist die Generali Österreich Richtung Ergebnis bisher positiv unterwegs. Generaldirektor Alfred Leu erwartet im Jahresverlauf aber auch einiges an Schäden aus den starken Schneefällen zu Jahresbeginn.

In der Lebensversicherung hat die Generali ein leichtes Prämienplus von 0,4 auf 827 Millionen Euro erzielt, auf dem Gesamtmarkt gab es einen Rückgang. In der Sparte Schaden/Unfall stiegen die Prämieneinnahmen um 2,5 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, in der Krankenversicherung um 5,2 Prozent auf 302 Millionen Euro.

Der Jahresüberschuss sank um rund zehn Prozent auf 167 Millionen Euro. Das verwaltete Vermögen betrug 13,6 Millionen Euro.

