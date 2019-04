Geldvermögen der Österreicher stagnierte im Vorjahr

Wien. Die Kursverluste an den Börsen haben das Finanzvermögen der Österreicher dahinschmelzen lassen. Es stagnierte bei 661 Milliarden Euro

Das Finanzvermögen der privaten Haushalte stieg im Vorjahr um ein Prozent auf 661 Milliarden Euro. Nominell, denn nach Abzug der Inflation blieb ein kleines Minus. „Der trotz Neuinvestitionen in Finanzprodukte in Höhe von 13 Milliarden Euro verhältnismäßig geringe Anstieg war auf Kursrückgänge an den Wertpapier-Börsen im vierten Quartal 2018 zurückzuführen“, heißt es in einer Aussendung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Nichts geändert hat sich daran, dass täglich fällige Einlagen trotz der nicht vorhandenen Zinsen weiterhin die gefragteste Anlageform sind. 153 Milliarden Euro bedeuten 23,2 Prozent des Finanzvermögens. Weitere 101,5 Milliarden Euro beträgt das Volumen von „sonstigen Einlagen“, ein Anteil von 15,4 Prozent. Der Aktien-Anteil ist - nicht zuletzt wegen der Kursverluste - weiter auf 3,4 Prozent oder 22,4 Milliarden Euro geschrumpft.

Dem Finanzvermögen stehen „Verpflichtungen“, also Kredite, in der Höhe von 191,7 Milliarden Euro gegenüber. 139 Milliarden Euro oder 72,5 Prozent davon sind Wohnbaukredite.

