"Für den Langlauf eine Katastrophe"

SEEFELD. Die Dopingaffäre rund um zwei österreichische Langläufer ist für Fischer-Chef Franz Föttinger ein richtiger Wermutstropfen in einer ansonsten höchst erfolgreichen Saisonbilanz. Im OÖN-Interview spart Föttinger nicht mit Kritik am heimischen Skiverband.

OÖNachrichten: Sie haben in den vergangenen Tagen eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Was überwiegt?

Föttinger: Da muss ich mir zwei Hüte aufsetzen: Aus Sicht von Fischer ist es eine tolle Weltmeisterschaft. Das ist das i-Tüpfelchen auf einer sehr guten Saison eines engagierten Teams. Das Negative waren die Ereignisse der vergangenen Tage, die für den österreichischen Langlaufsport eine Katastrophe sind. Das ist ein richtiger Wermutstropfen in der Bilanz.

Wie stark schlagen solche sportlichen Erfolge auf den wirtschaftlichen Erfolg durch?

Eine direkte Umrechnung ist schwierig. Aber die Fachwelt registriert das natürlich. Wir haben die WM genützt, um unsere besten Langlaufhändler nach Seefeld zu bringen. Wir wollen ihnen zeigen, welche Position wir als Fischer in der nordischen Welt haben. Wir gehen davon aus, dass wir das in Vororders ummünzen können.

Sie sind Weltmarktführer im Langlauf. Ist der Langlauf wichtiger als das Alpingeschäft?

Das würde ich keinesfalls sagen. Der Langlaufmarkt ist deutlich kleiner als der Alpinmarkt. Wir sind in beiden Märkten sehr gut aufgestellt, haben kontinuierlich Marktanteile gewonnen. Wir werden im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr bei einem Umsatz von 175 Millionen Euro landen. Das entspricht einem deutlichen Plus.

Mitten in diesen Erfolgslauf ist der Dopingskandal geplatzt. Was waren Ihre ersten Gedanken?

Ich bin persönlich sehr enttäuscht, und für das ganze System ist es eine Katastrophe. Natürlich kann man sagen, das sind zwei Einzeltäter. Man muss aber schon hinterfragen, wie dem Verband so etwas passieren kann.

Was bedeutet das für das Image der Sportart Langlauf?

Es ist nicht gut, aber auch nicht überraschend. Positiv kann man bewerten, dass wieder ein Ring zerschlagen wurde. Aber es wird im Ausdauersport noch viel Aufwand und Arbeit notwendig sein, um das wirklich unter Kontrolle zu bekommen. Aus wirtschaftlicher Sicht werden die Auswirkungen gering sein. Man hat im Radsport gesehen: Es gibt immer wieder Dopingfälle, und die Popularität der Sportart ist ungebrochen.

Sind Sie mit dem Krisenmanagement des Skiverbands zufrieden?

Ich bin der Meinung, dass so eine Geschichte in einem Verband und bei einem professionell betreuten Team nicht passieren darf. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil der Verband an den Athleten ganz nahe dran ist.

Können Sie die Aussagen des ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel nachvollziehen?

Für mich ist es inakzeptabel, wenn man dann den Langlauf generell in Frage stellt. Der Österreichische Skiverband vertritt alle Skisparten. Den Langlauf abzuschieben, ist für mich, ein Problem einfach zu ignorieren. Der Verband muss sich dem Thema stellen.

Nach dem Motto: Den Langlauf lassen wir uns nicht kaputtmachen.

Absolut.

Ihr Sohn ist im Langlauf aktiv. Er tritt bei der heute startenden Universiade in Krasnojarsk an. Wie geht es Ihnen als Vater?

Wenn man das erlebt, stellt man sich die Frage, ob man seinem Sohn nicht rät, es zu lassen. Gleichzeitig weiß ich, dass die Nachwuchssportler engagiert dabei sind. Aber es fehlt ihnen in Österreich die Perspektive. Ich hoffe, dass der ÖSV jetzt nicht das Kind beiseitelegt, sondern die Qualität und Betreuung professionalisiert.

