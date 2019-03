Fuchs: "Wir wollen die ORF-Gebühr abschaffen"

WIEN. Finanzstaatssekretär für eine Steuerfinanzierung.

FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs Bild: Georg Wilke

FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs bestätigte in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag, dass seine Partei, speziell Obmann Heinz-Christian Strache, das Ziel verfolgt, die GIS-Gebühren für den ORF abzuschaffen und eine Steuerfinanzierung einzuführen. "Wir wollen den ORF nicht an die Kandare nehmen", sagt er. Dass die FPÖ dafür dem ÖVP-Wunsch nach einer Pflegeversicherung zustimmen könnte oder weniger Budget für das Bundesheer in Kauf nehmen würde, wollte er nicht bestätigen.

2019 werde man einen "administrativen Budgetüberschuss" erzielen, sagte Fuchs weiters. Das heißt, auf Bundesebene werden keine neuen Schulden gemacht. Dagegen werde der Gesamtstaat heuer nach Maastricht-Kriterien neuerlich ein Minus schreiben.

Was die Steuerreform betrifft, gab sich der Staatssekretär noch bedeckt. Die Steuerstufen würden gleich bleiben, geändert würden die Beträge, ab denen die jeweiligen Sätze gelten, sagt Fuchs und bekräftigte, dass der Steuersatz von 55 Prozent für Einkommen über einer Million Euro pro Jahr beibehalten werde.

Unangetastet bleiben das 13. und 14. Gehalt. "Die gehören zu Österreich wie Mozartkugeln und Lipizzaner", sagte Fuchs.

