Friseur-Lehrlinge erhalten ab April deutlich mehr Entgelt

WIEN. Rund 4.000 Lehrlinge des Friseurberufs erhalten ab 1. April ein deutlich höheres Entgelt. Im ersten Lehrjahr gibt es künftig 540 Euro, das sind 50 Euro pro Monat mehr als bisher.

Im zweiten Lehrjahr erhalten die künftigen Fachkräfte 632 Euro (plus 40 Euro). 839 Euro sind es im dritten Lehrjahr (plus 40 Euro) und im vierten 927 Euro (plus 60 Euro), teilte die Gewerkschaft vida am Mittwoch mit.

"Höhere Lehrlingsentschädigungen setzen wichtige Anreize für junge Menschen, eine Lehrlingsausbildung zu absolvieren", sagt Mario Drapela, geschäftsführender Bundesjugendvorsitzender der Gewerkschaft vida, nach den Lehrlingsentschädigungsverhandlungen.

Auch im Rahmenrecht für alle Friseure gibt es Neuerungen, so wurden Regeln gefunden, um in Altersteilzeit zu gehen. "Zudem ist die Anrechnung von Elternkarenzen von 16 auf 24 Monate erhöht worden", ergänzt Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft vida.

1 Kommentar Betroffener127 (358) 27.03.2019 14:06 Uhr 839 Euro im 3. Lehrjahr, in welcher ein mindestens 18jähriger Lehrling bereits meist die Leistung eines Ausgelernten erbringt. Wenn da die Eltern nicht sponsern, sind das karge Almosen.



Arbeit ist nichts wert in Österreich.



Ich frage mich auch, warum nicht bei ca. 70-80% der Lehrberufe die Lehrzeit auf 2 Jahre verkürzt wird. Also wirklich auf eine "Lehrzeit" beschränkt und nicht künstlich gestreckt, um für hochgerechnet ca. ein Jahr einen billigen Hilfsarbeiter zur Hand zu haben..



Ist natürlich nicht als Bashing gegen das Friseurgewerbe gemeint, sondern auf die Situation allgemein. Antwort schreiben

